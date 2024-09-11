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Не бере слухавку від Гаррі: чому король Чарльз не хоче спілкуватися із сином

Олена Кюпелі
11 вересня 2024, 23:33
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Принц Гаррі часто телефонує королю Чарльзу лише з одним питанням.
Принц Гаррі
Принц Гаррі дратує батька / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Королівський експерт стверджує, що король Чарльз різко реагує, коли принц Гаррі дзвонить, щоб обговорити триваючу боротьбу за забезпечення безпеки для Сассекських.

Як пише Mirror, стосунки між Гаррі та іншою частиною королівської сім'ї залишаються напруженими після його та Меган Маркл рішення відмовитися від обов'язків чинних членів королівської сім'ї у 2020 році та прокласти свій власний шлях до США.

За словами королівської коментаторки Емілі Ендрюс, "жодне питання безпеки не є великим каменем спотикання" для Гаррі та його сім'ї. Цього тижня з'явилися повідомлення про те, що принц Гаррі продовжує боротьбу з Міністерством внутрішніх справ щодо безпеки, яка фінансується платниками податків.

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Хто такий принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

Незважаючи на те, що початкова апеляція проти рішення не увінчалася успіхом, дводенне слухання заплановано на квітень, що ознаменує собою останню подію в трирічній суперечці Гаррі з урядом Великої Британії.

Вважається, що наполегливість Гаррі виникає з його бажання частіше відвідувати Велику Британію.

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Як відомо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні відбувся запланований візит на батьківщину принца Гаррі, де йому довелося зустрітися зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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