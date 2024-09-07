Впорався: з'явилися новини про лікування короля Чарльза

Король Чарльз обрав бути максимально публічним, навіть під час важкого лікування.

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Чарльз III впорався зі своєю хворобою/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Здоров'я короля Чарльза рухається в "дуже позитивному" напрямку після того, як на початку цього року йому поставили діагноз раку, повідомило королівське джерело.

Як повідомляє The Daily Mail, нова інформація надійшла в той час, коли 75-річний король Чарльз готувався відзначити другу річницю свого сходження на престол у неділю.

Король пережив важкий другий рік як монарх, оскільки і він, і його невістка принцеса Уельська проходили лікування від раку.

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Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Але джерело повідомило, що король Чарльз впорався з минулим роком, "зважившись бути настільки публічним, наскільки це було можливо", щоб запевнити націю у своїх можливостях.

Король Чарльз / інфографіка: Главред

Король і королева готуються до важливого турне в Австралію і Самоа восени - їхньої першої великої зарубіжної поїздки відтоді, як стало відомо про рак Чарльза.

"Здоров'я має залишатися пріоритетом номер один, хоча і рухається по дуже позитивній траєкторії", - сказало джерело.

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