Зірка "Вечірнього Кварталу" розлучився після 18 років шлюбу

Пікалов залишив дружині будинок / instagram.com/pikalov95_official

Український актор і сценарист студії "Квартал 95" Олександр Пікалов заявив про розлучення з 42-річною дружиною Іриною, разом з якою прожив 18 років.

Про це артист розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"У мене ж був будинок, який залишив колишній дружині, можна і туди з'їздити. Це дерев'яна садиба. Але я сусід Петра Олексійовича через дві вулиці", - сказав Пікалов.

Також він додав, що востаннє він бачився з екс-дружиною на дні народженні президента України, так як Ірина - хрещена мама дочки Зеленського Олександри.

"Коли народжувалася Сашка в Кривому Розі, ми удвох з Володимиром Олександровичем сіли в машину і зустрічали Олену Володимирівну з пологового будинку. Розумієш, у нас відносини були дуже хорошими. Дуже багато років у нас такі відносини", - сказав Пікалов.

Нагадаємо, Олександр Пікалов не тільки актор, а й сценарист, телеведучий, художній керівник і автор студії "95 квартал". Він виховує сина Михайла.

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