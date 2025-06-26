"Ніколи не загубила мене": Melovin показав ніжні кадри з найріднішою жінкою

Меловін розкрив почуття до тієї, яка полюбила його без жодних умов.

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Меловін сім'я - який вигляд має мама Melovin / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Коротко:

Melovin поділився рідкісними кадрами з мамою

Артист показав зворушливе привітання, адресоване їй

Український співак Melovin зворушив своїх шанувальників новим постом у соціальних мережах. Там він показав рідкісні кадри з Валентиною Володимирівною - мамою артиста.

Днями жінка святкувала своє чергове 18-річчя. Першим зі святом її привітав зірковий син: прийшов до спальні з тортом, і запропонував їй загадати бажання та задути свічки. Зворушливий момент між Меловіном і його мамою потрапив на відео. "Я міг загубитись у всьому - в музиці, у славі, у собі. Але мама ніколи не загубила мене. З Днем народження, мамо!" - говорить за кадром співак.

відео дня

Пізніше родина та друзі Melovin святкували День народження Валентини Володимирівни в одному з одеських ресторанів. Гучна вечірка, багато сміху, щирих побажань і щаслива іменинниця, яка з гордістю позувала із сином, - усе це артист показав підписникам. "З Днем народження! Мамо! Люблю. Назавжди. Без умов. Бажаю тобі не просто здоров’я, а легкості в тілі й спокою в серці. Не просто щастя, а моментів, коли хочеться сміятись без причини. Не просто довгих років, а таких днів, які хочеться згадувати. З Днем народження. Світ тримається на таких, як ти", - написав він.

Melovin привітав маму з Днем народження / instagram.com/melovin_official

Меловін сім'я - який вигляд має мама Melovin / instagram.com/melovin_official

Зворушливі кадри тепло відгукнулися в серцях підписників Меловіна - в коментарях вони присвятили його мамі багато добрих слів, компліментів і побажань.

Меловін сім'я - який вигляд має мама Melovin / instagram.com/melovin_official

Меловін сім'я - який вигляд має мама Melovin / instagram.com/melovin_official

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Хто такий Melovin? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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