Оля Полякова розповіла, чому спалила свій кокошник у прямому ефірі

Оля Полякова з доньками / пресслужба співачки

Відома українська попспівачка Оля Полякова розповіла, чому зважилася у прямому ефірі шоу "Сніданок з 1+1" спалити кокошник (російський народний головний убір), який був багато років незмінним елементом її сценічного костюма. Свою розповідь виконавиця озвучила в інфотеймент-шоу ЖВЛ на телеканалі "ТЕТ".

"Так, це було в моєму творчому житті. І це у відомому сенсі ганьба. Треба це сприйняти, пробачити себе і йти далі. Кокошник зробив мене популярною в Україні та за її межами. Ось таке у мене минуле. Тому я організувала такий містичний обряд відмови від минулого. Та й взагалі цей ритуал можна і ототожнити з діями України сьогодні. Всі зараз українізуються, переходять на українську мову. Нам потрібно дивитися виключно на себе і займатися розвитком власної культури", – заявила співачка.

Оля Полякова з чоловіком і дітьми / пресслужба співачки

Крім того, Полякова зізналася, що крім її старшої дочки Маші, яка вже стала студенткою британського вузу, в Лондоні в школі навчатиметься і її молодша дочка – 10-річна Аліса. Таке непросте рішення співачка прийняла, оскільки їй доводиться постійне виступати по всьому світу з благодійними концертами.

"Це школа, навчання разом з проживанням. Це було дуже важке рішення, оскільки Аліса, можна сказати, моя мамина дочка. І вона навіть ще спить зі мною разом. Дочка сказала: "Мамочка, не віддавай мене туди вчитися". Однак я сіла з нею, поговорила, розповіла, що мені потрібно працювати. Що я зможу заробити гроші, допомогти країні", - підсумувала Полякова.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. ДО РЕЧІ, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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