'Неможливо було не помітити': Кароль могла закрутити роман із відомим співаком

Ведуча звернула увагу на хімію між Тіною Кароль та її колегою.

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Тіна Кароль - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Коротко:

Тіна Кароль могла перебувати в стосунках з Андрієм Хливнюком

Співачка не бажає коментувати своє особисте життя

Українська відома ведуча Наталя Тур припустила, що співачка Тіна Кароль і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк раніше могли бути закоханими одне в одного.

У новому випуску шоу "Тур зірками" Наталя уточнила, що саме під час роботи артистів над спільною піснею "Безодня" у них могли початися стосунки.

"Важко навіть уявити, яка кількість чоловіків мріє бути поруч із красунею Тіною Кароль. Мабуть, шанувальники роблять вагомі кроки, щоб підкорити серце, на перший погляд, Снігової королеви. Неможливо було не помітити магічну хімію між Тіною та Хливнюком. Вони створили спільну пісню. Але чи змогли зупинитися тільки на творчості, залишається загадкою", - сказав Тур.

Поки ні Тіна Кароль, ні Андрій Хливнюк не коментували цю інформацію.

Дивіться відео, в якому Наталя Тур розповіла про Тіну Кароль:

/ Главред

Тіна Кароль - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.

А також Тіна Кароль у день свого весілля та вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (який трагічно рано помер) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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Хто така Тіна Кароль? Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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