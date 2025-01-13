"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

Максим Галкін активно провів час із дітьми.

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Максим Галкін похвалився навичками дочки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

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Максим Галкін у відпустці з дітьми

Гуморист захоплюється вмінням Лізи кататися на лижах

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, показав, як його дочка Ліза майстерно катається на лижах.

На своїй сторінці в соцмережах шоумен опублікував відео, на якому Ліза спускалася із засніженого гірського схилу.

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"Ліза їде за своїм тренером, швидко вчиться, діти каталися єдиний раз п'ять років тому перед пандемією, коли були зовсім маленькі", - написав Максим.

А ось сина Гаррі Галкін не встиг зняти на відео, оскільки хлопчик освоював сноуборд і помчав уперед. Шанувальники були в захваті від навичок дітей і написали багато коментарів із компліментами.

"Здорово! Ліза і Гаррі молодці, такі ж талановиті, як їхні батьки";

"Ось як треба жити! Насолоджуватися, розвиватися, радіти, любити... Максим, Ви молодець!";

"Діти з такими батьками можуть бути щасливими скрізь!";

"Молодець! Смілива дівчинка. Талановита в усьому", - зазначили фанати гумориста.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Максим Галкін не втрачає надії, що в РФ його виключать зі списку іноагентів і хоче знову оскаржити свій статус у країні-окупанті. Гуморист оскаржив у Верховному суді статус іноземного агента.

А також Максим Галкін виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Галкін ще раз показав своє ставлення до українців, виконавши пісню "Смерека". У мережі з'явилося відео виступу артиста і варто зазначити, що Галкін уже не вперше на концертах виконує пісні українською мовою.

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Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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