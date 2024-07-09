Співак-військовий Андрій Хливнюк помстився окупантам за Охматдит

Український музикант Андрій Хливнюк захищає нашу країну з перших днів повномасштабної війни. 8 липня, коли Україна поринула в жалобу і безсилий гнів через ракетну атаку країни-терориста по мирних жителях, військовий не став сидіти склавши руки.
"Трансформуйте свою лють в дію", - написав лідер Бумбокса у своєму блозі в Instagram. І сам же наслідував свій приклад.
Пізніше стало відомо, що захисник здійснив певні кроки, щоб помститися окупантам за трагедію 8 липня. Хливнюк опублікував фото, на якому він тримає в руках снаряд із написом "За Охматдит".
Цей знімок музикант-військовий залишив без коментаря, а шанувальники висловили сподівання, що снаряд досягне своєї мети, і відстоїть честь постраждалих.
Хто такий Андрій Хливнюк?
Андрій Хливнюк - вокаліст і автор текстів гурту "Бумбокс", службовець ЗСУ. На початку повномашстабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, потім став оператором дрона. Був поранений. Має орден "За мужність" III ступеня. Виконав українську народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала одним із негласних символів українського опору та "завірусилася" в соціальних мережах по всьому світу.
Що таке Охматдит
Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.
У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.
Ракетний удар по Охматдиту - останні новини:
Раніше стало відомо, що в Охматдиті завершено розбір завалів. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив кількість загиблих і поранених унаслідок російської агресії.
Тим часом американські партнери не поспішають ухвалювати важливе для України рішення щодо використання іноземних снарядів для атаки країни-окупанта. Ракетна атака 8 липня не переконала їх у необхідності цього.
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