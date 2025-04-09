Невістка Корольової показала моторошне і опухле обличчя після операції

Мелісса Фокс показала, який вигляд має її обличчя після операції.

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Колишня стриптизерка тепер посміхатиметься новою щелепою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Мелісса Фокс, Наташа Корольова

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Як тепер виглядає невістка Корольової

Чому це сталося

Невістка російської співачки родом з України Наташі Корольової, яка зрадила рідну країну і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, Мелісса Глушко показала опухле і одутле обличчя на другий день після операції.

Невістка Корольової опухла після операції / Фото Instagram/melissa_foxs_

Невістка путіністки опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото після того, як їй перекроїли щелепу. Історія давня - у колишньої стриптизерки була якась травма, через яку в неї неправильно зрослася щелепа.

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Невістка Корольової опухла після операції / Фото Instagram/melissa_foxs_

Нагадаємо, у січні 2025 року Глушко перенесла важку операцію з виправлення прикусу, їй нарощували кістку на щелепі, щоб виправити неправильне розташування частин черепа.

Невістка Корольової опухла після операції / Фото Instagram/melissa_foxs_

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наташа Корольова показала свою маму Людмилу Поривай, яка відвідувала її в РФ. Виявляється, вона приїжджала, щоб познайомитися з новоспеченою дружиною онука Архипа і потрапила під хейт.

А також невістка зрадниці України Наташі Корольової розповіла підписникам, що вона зробила. Анна Валинкіна отримала новий паспорт і офіційно змінила своє ім'я та прізвище.

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Хто така Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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