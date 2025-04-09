Невістка Корольової показала моторошне і опухле обличчя після операції

Ви дізнаєтеся:
- Як тепер виглядає невістка Корольової
- Чому це сталося
Невістка російської співачки родом з України Наташі Корольової, яка зрадила рідну країну і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, Мелісса Глушко показала опухле і одутле обличчя на другий день після операції.
Невістка путіністки опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото після того, як їй перекроїли щелепу. Історія давня - у колишньої стриптизерки була якась травма, через яку в неї неправильно зрослася щелепа.
Нагадаємо, у січні 2025 року Глушко перенесла важку операцію з виправлення прикусу, їй нарощували кістку на щелепі, щоб виправити неправильне розташування частин черепа.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наташа Корольова показала свою маму Людмилу Поривай, яка відвідувала її в РФ. Виявляється, вона приїжджала, щоб познайомитися з новоспеченою дружиною онука Архипа і потрапила під хейт.
А також невістка зрадниці України Наташі Корольової розповіла підписникам, що вона зробила. Анна Валинкіна отримала новий паспорт і офіційно змінила своє ім'я та прізвище.
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Хто така Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
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