Netflix повідомив, на якому сезоні закінчиться серіал "Відьмак"

Стримінговий сервіс Netflix оголосив, що фентезі-серіал "Відьмак" (екранізація серії популярних романів польського письменника Анжея Сапковського) закінчиться на п'ятому сезоні. Про це повідомляють на офіційній сторінці проєкту у Twitter.
У четвертому сезоні серіалу, робота над яким стартувала днями, британця Генрі Кавілла в головній ролі змінить австралієць Ліам Гемсворт.
Хто такий Генрі Кавілл?
Гені Кавілл - британський актор кіно і серіалів. Найбільш відомий виконанням ролі Супермена в серії супергеройських фільмів DC. Також зіграв у серіалах "Тюдори" і "Відьмак". Найсексуальніший чоловік у світі за версією журналу Glamour, посів 3-е місце в списку "100 найсексуальніших кінозірок 2013 року" за версією журналу Empire. Володар "Золотої малини" (2017).
"З величезною гордістю ми починаємо зйомки передостаннього сезону "Відьмака" із зоряним акторським складом, включно з кількома цікавими новими персонажами на чолі з Ліамом Гемсвортом у ролі Геральта з Рівії. Ми дуже раді можливості довести книги Анджея Сапковського до епічного та задовільного завершення. Це не було б наше шоу, якби ми не довели нашу сім'ю персонажів до межі - слідкуйте за оновленнями, щоб дізнатися, чим закінчиться ця історія", - заявила шоуранерка серіалу Лорен Гіссріч.
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