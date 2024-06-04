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НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк

Анна Підгорна
4 червня 2024, 17:32
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Кіносім'я покійної Заворотнюк зробила нетактовний жест.
Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк смерть - актори Моєї прекрасної няні проігнорували похорон Заворотнюк / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, imdb.com

Російська акторка Анастасія Заворотнюк пішла з життя 29 травня після п'яти років боротьби з гліобластомою. Поховали артистку 1 червня.

За рішенням сім'ї покійної, на прощанні труна артистки залишалася відкритою, проте в Покровський монастир пускали виключно за списками, а фото- і відеозйомка була заборонена. Після відспівування Заворотнюк поховали на Троєкуровському кладовищі.

Преса хоч і не вела зйомку, але була присутня на церемонії. Журналісти росЗМІ відзначили сумну особливість похорону акторки.

відео дня

Попрощатися з Анастасією Заворотнюк прийшло безліч відомих особистостей країни-окупанта. Проте на похорон не прийшов ніхто з акторського складу серіалу "Моя прекрасна няня" - головного проєкту в житті покійної. Не прийшов провести Анастасію Заворотнюк в останню путь навіть Сергій Жигунов - її кінокоханий, з яким і в реальному житті акторка перебувала в романтичних стосунках з 2006 по 2008 рік.

Хто така Анастасія Заворотнюк?

Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Смерть Анастасії Заворотнюк - останні новини:

Раніше преса країни-окупанта опублікувала дані з власних джерел про те, що відбувалося з онкохворою Анастасією Заворотнюк перед смертю.

Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті акторки.

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