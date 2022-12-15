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Невиліковно хворий Брюс Вілліс переписав заповіт: хто отримає 250 мільйонів спадщини

15 грудня 2022, 11:20
Легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс заповів все своє майно другій дружині Еммі Хемінг і своїм молодшим дочкам.
Вілліс
Брюс Вілліс / скріншот з відео та Instagram

Легендарний американський актор Брюс Вілліс (у якого діагностували невиліковний мозковий розлад – афазію) серйозно змінив свій заповіт. Про це повідомляє портал Radar з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що Вілліс практично все своє майно (яке оцінюється в 250 млн доларів США) заповідав своїй другій дружині Еммі Хемінг і двом їх спільним дочкам – восьмирічній Евелін Пенн і десятирічній Мейбел Рей. Старшим дочкам Вілліса від шлюбу з Демі Мур – Румер, Скаут і Таллулі - дістанеться тільки по мільйону доларів кожній.

Як повідомляють джерела, самої Мур, з якою Вілліс прожив у шлюбі 13 років, у заповіті немає. І це, кажуть інсайдери, дивно – тому що актор відомий теплими стосунками зі своєю колишньою дружиною і вона часто буває в гостях у нього і у його теперішньої сім'ї.

Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру.

Як повідомила його старша дочка Румер Вілліс, таке рішення далося її батькові насилу, проте невиліковна хвороба (афазія) ніяк не дозволить йому як слід виконувати свою роботу.

"Всім чудовим шанувальникам Брюса ми всією сім'єю хотіли повідомити, що у нашого улюбленого Брюса виникли деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз "афазія", яка впливає на його когнітивні здібності. В результаті цього після довгих роздумів Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього значила. Це дійсно складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні вам за вашу незмінну любов, співчуття і підтримку. Ми переживаємо це як міцна сім'я, і хотіли залучити його шанувальників, бо знаємо, як багато він означає для вас, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: "Живіть на повну!". І ми всі плануємо слідувати його порадам", - написала вона.

Пізніше старий друг Брюса, інша зірка Голлівуду, 75-річний Сильвестр Сталлоне, підтвердив тяжкість ситуації.

"Брюс переживає дуже, дуже важкі часи. Він став свого роду некомунікабельним. Це вбиває мене. Це так сумно", - підсумував він.

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