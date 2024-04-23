Невиліковно хвора Селін Діон розповіла про боротьбу з хворобою і показала своє тіло

Канадська співачка продовжує боротися зі своїм невиліковним станом.

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Селін Діон позувала для Vogue / Колаж Главред, фото Instagram/luxurylaw

Легендарна канадська співачка Селін Діон, яка страждає від невиліковного захворювання - синдрому ригідної людини, з'явилася на обкладинці глянцю Vogue.

Селін Діон розповіла про свою боротьбу в новому інтерв'ю Vogue France: вона мала яскравий вигляд, демонструючи образ без бюстгальтера для однієї з двох обкладинок у травні 2024 року.

56-річна співачка позувала топлес під білою сорочкою на ґудзиках від Balenciaga на першій версії обкладинки, прикриваючи груди однією рукою, скрививши губи і піднявши іншу руку вгору.

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"Я не перемогла цю хворобу, оскільки вона все ще в мені і завжди буде. Я сподіваюся, що ми знайдемо диво, спосіб вилікувати це за допомогою наукових досліджень, але зараз мені потрібно навчитися з цим жити", - говорила співачка під час інтерв'ю.

Діон продовжила, що щотижня вона проходить п'ять днів інтенсивної "спортивної, фізичної та голосової терапії".

Хто така Селін Діон Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис. Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

"Або я тренуюся як спортсмен і працюю дуже старанно, або відключаюся, і все скінчено, я залишаюся вдома, слухаю свої пісні, стою перед дзеркалом і співаю собі", - сказав Діон.

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Хвороба Селін Діон

Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає від рідкісного неврологічного розладу, що вражає лише одну людину на мільйон, - синдрому ригідності, або "синдрому скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

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