Кома і болісна летальна хвороба: росЗМІ розкрили страшний діагноз Кадирова

Навіть найбільш неуважний спостерігач не міг не помітити, як унаслідок хвороби Рамзан Кадиров буквально збільшився в розмірах у півтора раза.

https://glavred.net/world/koma-i-muchitelnaya-letalnaya-bolezn-rossmi-raskryli-strashnyy-diagnoz-kadyrova-10559705.html Посилання скопійоване

Став відомий діагноз Рамзана Кадирова / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/AKuptsova, Instagram/kadyrov95_

Призначений Кремлем глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий - у нього некроз підшлункової, що не залишає надії на його одужання.

Як зазначає російське видання "Новая газета. Європа", "перед Кремлем стоїть серйозна проблема - як найбезболісніше підготуватися в найскладнішому регіоні Росії до зміни влади, яка може відбутися вже найближчим часом".

Уточнюється, що діагноз "некроз підшлункової залози" Кадирову вперше поставили в січні 2019 року. Тоді глава Чечні не особливо приховував, що змушений піти у відпустку у зв'язку з "тимчасовою непрацездатністю". Він заявив про невелике нездужання, температуру і грип, за яких йому чомусь "крапельниці ставили всього два дні".

відео дня

Пізніше, у жовтні, Кадиров зник із публічного поля, а в анонімних Telegram-каналах з'явилися повідомлення про поганий стан здоров'я глави Чечні, пов'язаний нібито з його отруєнням.

Водночас у січні 2020 року Кадиров знову змушений був узяти відпустку у зв'язку з "тимчасовою непрацездатністю". І знову, за офіційною версією, у Кадирова були "дрібні проблеми зі здоров'ям", які, проте, знову лікували "курсом крапельниць" у Москві.

Видання пише, що 2019 року Кадиров сильно схуд, а саме різка втрата у вазі є першим симптомом панкреонекрозу, що активно розвивається. Це захворювання вкрай серйозне: воно протікає болісно, погано піддається лікуванню і має високий ступінь летальності.

Повідомляють, що саме з 2019 року щонайменше двічі на рік Кадиров почав проходити регулярні, зокрема й хірургічні, процедури в ЦКЛ Управління справами президента РФ.

Погіршення стану здоров'я Кадирова

Водночас навесні 2022 року стан здоров'я Кадирова почав стрімко погіршуватися, однак ця тема стала "топовою" тільки минулого року.

"Навіть самий неуважний спостерігач не міг не помітити, як внаслідок відмови нирок і застою рідини в легенях (наслідки основного захворювання) Кадиров збільшився в розмірах у півтора раза. Форма його живота набула всіх ознак панкреатогенного асциту, у нього з'явилася моторошна задишка, він став насилу говорити, повільно ходити, занадто тепло для чеченського клімату одягатися", - пише видання.

У цей час Кадиров став пропадати з публічного простору в найбільш невідповідні для цього моменти. А у вересні, за даними видання, Кадиров потрапив до реанімації. Автори пишуть, що він потрапив до лікарні з гострою легеневою недостатністю, що розвинулася у нього внаслідок передозування транквілізатором "Дормікум". Повідомляється, що Кадиров приймав його, оскільки страждав від сильних болів, безсоння і підвищеної тривожності.

Однак зловживання цим препаратом може призвести до пригнічення дихальної діяльності. Саме в такому гострому стані, за словами джерел видання, главу Чечні й госпіталізували у вересні минулого року.

Як додають автори статті, для стабілізації дихальної функції Кадирова підключили до ШВЛ, для чого ввели в медикаментозний сон, або іншими словами "медикаментозну кому".

Діагноз Кадирова - останні новини за темою

Раніше в Мережі почали ширитися чутки про нібито смерть Кадирова. Потім з'явилася непідтверджена інформація, що того ж дня біля лікарні Кремля вишикувалася ціла черга авто з державними номерами Чечні. Серед приїжджих нібито навіть ідентифікували родичів Кадирова. Пізніше були повідомлення, нібито він перебуває в медикаментозній комі.

ЗМІ писали, що Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, однак орган не прижився. Кадиров перебуває в одному з московських медзакладів. Нібито планується повторна операція з трансплантації. Періодично глава Чечні приходить до тями - тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров поки що живий, незважаючи на повідомлення про його смерть.

Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред