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"Не повернеться": з'явилася офіційна заява палацу про Кейт Міддлтон

Еліна Чигис
22 травня 2024, 07:59
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Кенсингтонський палац дав офіційний коментар, що Кейт Міддлтон чекає на дозвіл лікарів для повернення до королівських обов'язків.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон продовжує лікування від раку / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Кейт Міддлтон наприкінці березня 2024 року ошелешила прихильників заявою, що вона лікується від раку і тому не з'являється в громадськості.

Після зізнання принцеси принц Вільям уже повернувся до своїх обов'язків і на всі запитання, як почувається Міддлтон коротко відповідає, що вже краще.

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В офіційному коментарі BBC представники Кенсингтонського палацу повідомили, що Кейт не повернеться до королівських обов'язків, поки це не дозволять їй лікарі.

"Очікується, що принцеса не повернеться до роботи доти, доки її медична бригада не дозволить це", - заявив представник Кенсингтонського палацу.

Хто така Кейт Міддлтон?

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон - останні новини за темою

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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