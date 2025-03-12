"Не те, щоб класно": Анна Саліванчук уперше прокоментувала розлучення

Анна Саліванчук коротко розповіла про розставання з колишнім.

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Анна Саліванчук - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саліванчук

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Анна Саліванчук зустрілася з Ніколасом Кармою

Акторка прокоментувала розлучення з чоловіком

Українська відома акторка Анна Саліванчук раніше відмовлялася давати коментарі з приводу розлучення з Олександром Божковим.

На сторінці українського блогера Ніколаса Карми в Instagram з'явилося відео з акторкою, де вона відповідала скільки коштує її вбрання.

відео дня

Під час бесіди Ніколас помітив, що на Анні є дорогі прикраси від французького ювелірного бренду Van Cleef & Arpels. Саліванчук уточнила, що сережки, ланцюжки та браслети цього бренду їй подарував колишній чоловік.

Анна Саліванчук / інфографіка: Главред

"Це колишній подарував. Я з ним розлучилася вже", - сказала акторка.

Також Карма запитав, як пройшло розлучення Анни з Олександром.

"Не те, щоб класно, але... Ми не підтримуємо стосунки", - відповіла Саліванчук.

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Анна Саліванчук - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, Анна Саліванчук приголомшила фанатів новиною про те, що після восьми років подружнього життя вона розійшлася зі своїм чоловіком, нардепом і колишнім продюсером Студії "Квартал 95" Олександром Божковим. У подружжя є двоє спільних синів - 7-річний Гліб і дворічний Микита.

А також Саліванчук показала, який вигляд мала 18 років тому. Найбільшу увагу фанатів акторки привернули все-таки архівні фото з далекого 2005-го року. Вона надала їм унікальну можливість порівняти, як сильно змінилася її зовнішність.

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Хто така Анна Саліванчук? Анна Валеріївна Саліванчук - українська акторка театру і кіно. Акторка Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карпенка. І. К. Карпенка-Карого.

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