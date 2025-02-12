"Розуміла, що нічого від нього не хочу": в Анни Саліванчук новий роман

Через два роки після розлучення з депутатом у Саліванчук з'явився бойфренд мрії.

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Анна Саліванчук особисте життя - Саліванчук розповіла про нового хлопця / колаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Коротко:

Анна Саліванчук майже два роки після розлучення була самотньою

Нещодавно артистка оголосила, що у неї з'явився новий обранець

У березні 2023 року українська акторка Анна Саліванчук подала на розлучення з народним депутатом і продюсером Олександром Божковим. У шлюбі, який тривав близько восьми років, з'явилося двоє синів - Гліб (2015) і Микита (2020).

Розлучення Саліванчук переживала важко, проте згодом все ж почала шукати нове кохання. І, схоже, знайшла.

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У коментарі для ЖВЛ Представляє Анна зізналася, що в її житті з'явився чоловік, від якого у неї в животі пурхають метелики. Закохані познайомилися в театрі, де працює акторка.

"У нас ще маленький термін знайомства. Але я дуже люблю щирість. І дуже не люблю, коли говорять неправду, щось вигадують. Побачення мрії для мене – це щоб я дивилася на чоловіка, а в животі у мене були метелики. Я дивилася на нього і розуміла, що нічого від нього не хочу, просто дивитися", - поділилася Анна Саліванчук.

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Хто така Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук - українська актриса театру і кіно. Актриса Київського академічного драматичного театру в Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карого.

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