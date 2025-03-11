'Дайте поплакати': Тіна Кароль здивувала своїм зізнанням про особисте

Тіна Кароль пококетувала з шанувальниками.

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Тіна Кароль - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Коротко:

Тіна Кароль поспілкувалася з шанувальниками

Співачка заінтригувала фанатів

Українська відома співачка Тіна Кароль відповіла на запитання підписників і розповіла про своє особисте життя.

На своїй сторінці в TikTok знаменитість грайливо розповіла про свою закоханість.

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"У-тю-тю", - сказала Кароль.

Також фанати поцікавилися, коли вийде новий танцювальний хіт.

"Зачекайте, я тільки відтанцювала, дайте поплакати трошки. Поромантизувати", - сказала Тіна.

Тіна Кароль / інфографіка: Главред

Також Тіна поділилася, що її син Веніамін, який живе у Великій Британії, скоро складатиме іспити. А ще вона зізналася, що їй подобається активне життя.

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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.

А також Тіна Кароль у день свого весілля та вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (який трагічно рано помер) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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Хто така Тіна Кароль? Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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