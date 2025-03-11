'Дайте поплакати': Тіна Кароль здивувала своїм зізнанням про особисте

Коротко:
- Тіна Кароль поспілкувалася з шанувальниками
- Співачка заінтригувала фанатів
Українська відома співачка Тіна Кароль відповіла на запитання підписників і розповіла про своє особисте життя.
На своїй сторінці в TikTok знаменитість грайливо розповіла про свою закоханість.
"У-тю-тю", - сказала Кароль.
Також фанати поцікавилися, коли вийде новий танцювальний хіт.
"Зачекайте, я тільки відтанцювала, дайте поплакати трошки. Поромантизувати", - сказала Тіна.
Також Тіна поділилася, що її син Веніамін, який живе у Великій Британії, скоро складатиме іспити. А ще вона зізналася, що їй подобається активне життя.
@tinakarol Читаю ваші запитання та відповідаю✌? #тінакароль#tinakarol♬ original sound - Tina Karol
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.
Тіна Кароль - останні новини по темі
Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.
А також Тіна Кароль у день свого весілля та вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (який трагічно рано помер) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.
Вас може зацікавити:
- "Щастя": Потап звернувся до шанувальників і зробив гучну заяву
- "Днище": зрадниця Корольова публічно зганьбилася на всю РФ
- "Огорожа в три поверхи": як живе Алла Пугачова на Кіпрі
Хто така Тіна Кароль?
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред