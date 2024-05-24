УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Не з твоєю фігурою: підписники жорстко принизили путіністку Канделакі, яка показала себе в Каннах

Олена Кюпелі
24 травня 2024, 10:21
803
Кремезну Тіну Канделакі знову висміяли в мережі за безглузді образи та думки.
Путіністка Канделакі не скріпно представила себе в Каннах
Путіністка Канделакі не міцно представила себе в Каннах / Колаж Главред, фото Instagram/tina_kandelaki

ПутіністкаТіна Канделакі, яка вже давно підробляє на федеральні канали Кремля і всіляко підтримує військовий напад Росії на Україну, представила себе на червоній доріжці в Каннах.

На своїй сторінці в Instagram, Канделакі поділилася фотографіями, які для неї згенерувала нейромережа. І хоча путіністка собі явно там подобається і вважає себе гідною іменитого європейського заходу, її підписники думають інакше.

Зокрема, навіть на фото згенеровані штучним інтелектом путіністка має безглуздий вигляд. Утім вона так не вважає і називає себе "хайпом".

відео дня

"77-й Каннський кінофестиваль ознаменувався скандалами та страйком працівників. Додамо частку хайпу - мене на червоній килимовій доріжці. Як думаєте, реальність чи нейромережа?" - ще й перепитує несмачна Канделакі.

Хто така Тіна Канделакі

Тіна Канделакі - російська журналістка, телеведуча, продюсерка, громадська діячка. З вересня 2021 року - заступниця генерального директора "Газпром-медіа" і керуюча директорка "Газпром-медіа Розважальне телебачення". Із 7 лютого 2022 року - директор телеканала ТНТ.

Є почесним членом бази "Миротворець" і щиро ненавидить Україну. 19 жовтня 2022 року внесена до санкційних списків України проти осіб, які "публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України". Підтримує війну Росії проти України і терориста Путіна.

Підписники тут же розкусили базарну діву і поспішили їй про це доповісти. "Звичайно нейромережа, адже таким, як ви, Тіна, не скріпно їздити до Канн", "Ну і зарозумілість", "Не з вашою фігурою",

Підписники рознесли путіністку Канделакі
Підписники рознесли путіністку Канделакі / Скриншот Instagram/tina_kandelaki

Тіна Канделакі новини

Нагадаємо, раніше Тіна Канделакі не пройшла повз день народження іншої пропагандистки, прес-аташе МЗС Лаврова Марії Захарової. Телеведуча скористалася моментом, щоб вкотре підлабузнюватися російській владі.

Раніше Главред писав, як Канделакі показалася в безглуздих нарядах і попросила своїх фоловерів оцінити її образи. На одному з фото путіністка позує в короткій сукні, демонструючи одутлі і безформні ноги. Користувачі почали коментувати дивні вбрання телеведучої, і деякі з них навіть згадали фразу Собчак про те, що навряд чи існують вбрання, які пасують Канделакі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тіна Канделакі новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

12:21 Синоптик
Війська РФ загрузли на двох ключових ділянках: Сирський зробив заяву про Харківщину

Війська РФ загрузли на двох ключових ділянках: Сирський зробив заяву про Харківщину

11:40 Україна
Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16: що буде далі

Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16: що буде далі

11:26 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни рвуть на собі волосся: Максим Галкін повідомив радісну новину 23310

Росіяни рвуть на собі волосся: Максим Галкін повідомив радісну новину

Литиме, як з відра: Україну накриють сильні дощі – синоптик назвала дату 21696

Литиме, як з відра: Україну накриють сильні дощі – синоптик назвала дату

В Україну мчить торнадо: синоптик назвав дати небезпечної погоди 17570

В Україну мчить торнадо: синоптик назвав дати небезпечної погоди

Путін обмежений у часі, армія РФ скоро спробує зламати наш фронт – Сунгуровський 7868

Путін обмежений у часі, армія РФ скоро спробує зламати наш фронт – Сунгуровський

Останні новини

12:48

Чи зможе  Україна бити західною зброєю по цілях в РФ?

12:46

Після 28 років шлюбу: Ольга Сумська спіймала чоловіка в ліжку з відомою актрисою

12:37

Це захистить Харків: в Повітряних силах сказали, що допоможе відбивати атаки РФВідео

12:24

Наталю Фріске не пустять на похорон сестри через війну

12:21

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

Путін може покласти у війні хоч 1-2 млн громадян РФ, але росіяни протестувати не будуть – ЕйдманПутін може покласти у війні хоч 1-2 млн громадян РФ, але росіяни протестувати не будуть – Ейдман
11:58

"Люди це розуміють": відомий український артист розкрив сутність Пугачової та Галкіна

11:40

Війська РФ загрузли на двох ключових ділянках: Сирський зробив заяву про Харківщину

11:26

Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16: що буде далі

11:25

Багато загиблих, спалені 50 тис. книг: з’явилися жахливі кадри знищеної друкарні в ХарковіВідео

Реклама
10:54

Вже цього літа: Коваленко розповів, яка доля чекає на Кримський міст

10:51

Королівська родина майже повністю відмовилася від обов'язків: що відбувається

10:50

Прикордонники РФ демонтували лінію демаркації на кордоні з Естонією: в ISW назвали причини

10:46

ЗСУ відбили частину територій у Харківській області та досягли просування - ISW

10:46

"Путін хоче продовжувати війну": президент Франції публічно розкритикував диктатора РФ

10:41

Церковне свято 25 травня: що заборонено робити на Іоанна Хрестителя

10:39

Китайський гороскоп на завтра 25 травня: Тигри - тримайте гроші при собі, Півні - думайте, що говорите

10:21

Не з твоєю фігурою: підписники жорстко принизили путіністку Канделакі, яка показала себе в Каннах

10:03

Справжнє випробування: зрадниця Ані Лорак поплакалася на свою доньку

09:51

Чекають атак РФ: США готують пакет допомоги для України на $275 млн

09:46

РФ оголосить нову хвилю мобілізації: Financial Times дізналася деталі та терміни

Реклама
09:44

"Буде під наглядом лікарів": президент Чехії потрапив в аварію під час їзди на мотоциклі

09:22

Гороскоп на завтра 25 травня: Овнам - серйозна розмова, Ракам - великі втрати

09:04

Окупанти просунулися в Очеретиному Донецької області - Deepstate

08:38

Кремль проводить "чистки" в керівництві Міноборони РФ, звільнень може бути більше – ISW

08:30

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії

08:15

Байден пропустить саміт миру щодо України заради вечірки із зірками в Голлівуді - Bloomberg

08:10

Саміт у Швейцарії кісткою в глотці стирчить у російського режимуПогляд

06:51

"Там були високопоставлені військові РФ": ЗМІ дізналися, куди прилетіли ракети в Криму

05:34

Контрактники перетворюються на купу м’яса: Ейдман розповів, чи цінує РФ життя солдат

04:10

"Путін не просто лякає ":Сотник попередив, на який крок може наважитися диктатор РФВідео

03:22

Головні тренди літа 2024: Андре Тан сказав, що має бути в гардеробі

03:00

Кілька штормів поспіль: Україну атакують нові магнітні бурі

02:31

"У Росії ситуація інша": Ейдман оцінив ймовірність "жіночих протестів" проти війни

02:00

Росіяни рвуть на собі волосся: Максим Галкін повідомив радісну новину

01:30

Зрадник Бардаш образився на СБУ через підозру в пропаганді "русского мира"

00:33

"Це питання моралі": в Раді чітко сказали, чи повертатимуть силою чоловіків з-за кордону

23 травня, четвер
23:55

Протверезіла: Волочкова несподівано підлизалася до Пугачової

23:37

Росія вдарила по Харкову: у місті лунають вибухи

23:18

ЗСУ знищили на фронті унікальну техніку РФ: Коваленко розповів, про що це свідчить

23:07

Вибухи від Сімферополя до Сак: у Криму потужні прильоти по базах РФВідео

Реклама
22:55

Артем Пивоваров натякнув на таємне одруження: "Мені потрібен контакт"

22:34

150 тис. на рік: чому росіяни не звертають увагу на "двохсотих" окупантів - експерт

22:16

Зрадниця Наташа Корольова не витримала і здала Тарзана лікареві - причина

21:33

Урожай вас вразить: чи потрібно обривати стрілки біля цибулі та часникуВідео

21:18

Чому у капусти жовтіє листя: 4 найпоширеніші причини

20:51

Армія РФ зараз набагато сильніша, ніж у 2022-му році: Жорін зробив різку заяву

20:04

Віталій Козловський охрестив тримісячного сина - перше фото з таїнства

19:54

"Грача" посадили на "вічну стоянку": ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

19:40

Чи вийшли українські військові з Кринок: у ЗСУ зробили важливу заяву

19:36

"Намір окупантів зрозумілий": Зеленський розкрив деталі засідання Ставки

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти