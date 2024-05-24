Не з твоєю фігурою: підписники жорстко принизили путіністку Канделакі, яка показала себе в Каннах

Кремезну Тіну Канделакі знову висміяли в мережі за безглузді образи та думки.

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Путіністка Канделакі не міцно представила себе в Каннах / Колаж Главред, фото Instagram/tina_kandelaki

ПутіністкаТіна Канделакі, яка вже давно підробляє на федеральні канали Кремля і всіляко підтримує військовий напад Росії на Україну, представила себе на червоній доріжці в Каннах.

На своїй сторінці в Instagram, Канделакі поділилася фотографіями, які для неї згенерувала нейромережа. І хоча путіністка собі явно там подобається і вважає себе гідною іменитого європейського заходу, її підписники думають інакше.

Зокрема, навіть на фото згенеровані штучним інтелектом путіністка має безглуздий вигляд. Утім вона так не вважає і називає себе "хайпом".

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"77-й Каннський кінофестиваль ознаменувався скандалами та страйком працівників. Додамо частку хайпу - мене на червоній килимовій доріжці. Як думаєте, реальність чи нейромережа?" - ще й перепитує несмачна Канделакі.

Хто така Тіна Канделакі Тіна Канделакі - російська журналістка, телеведуча, продюсерка, громадська діячка. З вересня 2021 року - заступниця генерального директора "Газпром-медіа" і керуюча директорка "Газпром-медіа Розважальне телебачення". Із 7 лютого 2022 року - директор телеканала ТНТ. Є почесним членом бази "Миротворець" і щиро ненавидить Україну. 19 жовтня 2022 року внесена до санкційних списків України проти осіб, які "публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України". Підтримує війну Росії проти України і терориста Путіна.

Підписники тут же розкусили базарну діву і поспішили їй про це доповісти. "Звичайно нейромережа, адже таким, як ви, Тіна, не скріпно їздити до Канн", "Ну і зарозумілість", "Не з вашою фігурою",

Підписники рознесли путіністку Канделакі / Скриншот Instagram/tina_kandelaki

Тіна Канделакі новини

Нагадаємо, раніше Тіна Канделакі не пройшла повз день народження іншої пропагандистки, прес-аташе МЗС Лаврова Марії Захарової. Телеведуча скористалася моментом, щоб вкотре підлабузнюватися російській владі.

Раніше Главред писав, як Канделакі показалася в безглуздих нарядах і попросила своїх фоловерів оцінити її образи. На одному з фото путіністка позує в короткій сукні, демонструючи одутлі і безформні ноги. Користувачі почали коментувати дивні вбрання телеведучої, і деякі з них навіть згадали фразу Собчак про те, що навряд чи існують вбрання, які пасують Канделакі.

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