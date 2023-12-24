Путіністка Канделакі 'залізла під спідницю' Захаровій: видала дивне порівняння зі ШІ

Пропагандистка не змогла пройти повз дня народження скандальної прес-аташе МЗС РФ Марії Захарової.

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Канделакі знову зганьбилась / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, скріншот, t.me/tikandelaki

Путіністка Тіна Канделакі, яка вже давно підпрацьовує на федеральні канали Кремля, не пройшла повз дня народження іншої пропагандистки, прес-аташе МЗС Лаврова Марії Захарової. Телеведуча скористалась моментом, щоб вчергове підлабузнити російській владі.

При цьому Канделакі видала дивне порівняння Захарової та штучного інтелекту, дійшовши до не менш дивних висновків - скандальна прес-аташе у багатьох аспектах нібито "випереджає" ШІ.

"Ти і є головний помічник. Ось кажуть: є "Аліса" (російська ШІ - Главред), є ще якісь штучні помічники, але усі вони блякнуть перед тобою. Тому що найголовніший помічник - ти. І ти, звісно ж, у цій битві зі штучним інтелектом перемагаєш", - заявила Канделакі. відео дня

Понад те, штучний інтелект, на думку Канделакі, "може зламатися", а ось Захарову "зламати неможливо".

Раніше Главред писав, як Канделакі показалася в безглуздих нарядах і попросила своїх фоловерів оцінити її образи. На одній з фото путіністка позує в короткій сукні, демонструючи одутлі і безформні ноги. Користувачі стали коментувати дивні наряди телеведучої, і деякі з них навіть згадали фразу Собчак про те, що навряд чи існують наряди, які йдуть Канделакі.

Водночас інша російська пропагандистка і журналістка Ксенія Собчак знову висміяла образ своєї колишньої подруги Тіни Канделакі.

А нещодавно Канделакі зробила заяву, яка підтвердила те, що вона стала матір'ю втретє.

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