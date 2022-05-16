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Не перемогою на Євробаченні: чим найбільше пишається Стефанія Олега Псюка

16 травня 2022, 03:07

Kalush Orchestra на конкурсі зробили дещо більш значуще, ніж просто представили свою країну на сцені.

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Чим пишається мама Олега Псюка? / instagram.com/kalush.official

Представники від України, група Kalush Orchestra, здобули перемогу на міжнародному конкурсі Євробачення в 2022 році в Турині. Однак, артисти могли бути дискваліфіковані через одну зухвалу витівку.

Правила проведення конкурсу забороняють будь-які політичні заяви під час виступу конкурсантів. Kalush Orchestra, всупереч цьому, не побоялися поступитися перемогою іншій країні, і крикнули під час свого виступу у фіналі Євробачення заклик врятувати блокадний Маріуполь і "Азовсталь", де зараз заточені українські воїни.

На щастя, журі Євробачення побачили в заяві українських конкурсантів гуманітарний, а не політичний підтекст, і не виключили Kalush Orchestra з конкурсу.

Саме цей вчинок - заява Олега Псюка про Маріуполь і "Азовсталь", і викликав у його матері, його Стефанії, якій присвячена переможна пісня, найбільшу гордість за сина.

В інтерв'ю Суспільному жінка розповіла: "Приємно здивована була тим, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про Маріуполь і про "Азовсталь". І одразу написала йому смс-ку що він молодець, що він це сказав незалежно від того, чи його дискваліфікують, чи не дискваліфікують. Він зробив свою роботу, те, що він мав зробити для людей".

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Раніше стало відомо, що Україна на Євробаченні - 2022 встановила абсолютний рекорд за кількістю набраних балів.

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