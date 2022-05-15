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Євробачення-2022: Про що пісня Stefania, з якою Kalush Orchestra принесли Україні перемогу

15 травня 2022, 04:12

Етнокод справжніх переможців показав всьому світу, на що здатна Україна.

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Про що пісня Stefania, з якою Kalush Orchestra перемогли в Євробаченні-2022/ instagram.com/kalush.official

Запальна суміш з український фольклорних мотивів і репу принесла українській групі Kalush Orchestra перемогу на Євробаченні-2022, фінал якого відбувся в ніч з 14 на 15 травня в Турині.

Реп-колектив виконав пісню під назвою Stefania, яка ще задовго до початку пісенного конкурсу полюбилася багатьом українцям.

Так про що ж ця пісня? Композицію лідер Kalush Orchestra Олег Псюк написав про свою матір - пісня присвячена їхнім складним відносинам, ніжним дитячим спогадам і глибокій вдячності.

"Стефанія - так звати мою маму. Цю пісню посвятив їй і цю пісню ми будем представляти на Євробаченні. Це щирий і душевний трек, в якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю",- йдеться на офіційній сторінці Kalush Orchestra в Instagram.

Однак це було ще до війни. В інтерв'ю для Rolling Stone Псюк зізнався - пісня набула нового змісту, коли війська рф вторглися в Україну. До любові до матері домішалася ще й любов до Батьківщини. "Після початку війни пісня стала набувати для багатьох нового значення. Люди почали сприймати її, як пісню про всіх українських матерів, так як в той час багато українців думали про своїх матерів або сумували за ними. Я думаю, саме так пісня проникла в серця багатьох українців", - розповів переможець Євробачення-2022.

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Та сама Стефанія, якій присвячена переможна пісня гурту Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

читайте також"Переможемо окупантів": перша заява Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022

Більше інформації про переможців Євробачення-2022 - гурт Kalush Orchestra читайте тут.

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