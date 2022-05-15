"Велика біда нашої країни": лідер Kalush Orchestra зробив заяву після перемоги на Євробаченні

Євробачення 2022 Калуш / eurovision.tv

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк після виступу у фіналі Євробачення - 2022 закликав весь світ врятувати Маріуполь.

Він розповів, чому зважився зробити такий заклик, незважаючи на загрозу дискваліфікації.

Також репер закликав Європейську пресу не мовчати про ситуацію в українському Маріуполі.

Порятунок Маріуполя - важливіше дискваліфікації

Псюк зазначив, що ситуація на Азовсталі в Маріуполі – це велика біда нашої країни.

"Це остання блокада, понад 1000 людей оточили, вони не можуть ніяк вийти. І просимо втрутитися третю країну, щоб допомогти їм вийти. Тут багато преси, якщо ви говорите про це, це нам допоможе", – додав репер.

Він закликав європейців звертатися до своєї влади, адже інформація теж може допомогти.

Псюк підкреслив, що порятунок захисників Маріуполя дуже важливий для України.

"Для мене це питання важливіше дискваліфікації. Такий шанс я б не дозволив собі упустити. Сподіваюся, що хоча б одна людина звернула на це увагу, що це хоч якось нам допоможе", - підсумував лідер Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra розповіли, що робитимуть після повернення в Україну

Олег Псюк розповів, що в учасників гурту тимчасовий дозвіл на виїзд закінчується 17 травня і якраз до цього часу вони встигнуть повернутися.

"Не знаю, що будемо робити, тому що вперше виграли Євробачення. Але, як і кожен українець, ми готові боротися за свою країну до кінця", – запевнив соліст групи.

Україна виграла Євробачення 2022

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra.

Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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