Не знайшла спокій: на сім'ю Заворотнюк після її смерті накинулися шахраї

Російська акторка Анастасія Заворотнюк померла в ніч на 30 травня від агресивної форми пухлини мозку, перемогти яку вона намагалася 5 років. 1 червня артистку після пишної церемонії поховали на Троєкуровському кладовищі.
Не встигли близькі Заворотнюк змиритися зі своєю втратою, як їх спіткало нове нещастя. У блозі акторки в Instagram, який веде її сім'я, з'явилося повідомлення, що на смерті Анастасії вирішили нажитися шахраї.
Усім її знайомим нібито від імені вдівця Заворотнюк, фігуриста Петра Чернишова, надійшло повідомлення, в якому він просить "хоч якось допомогти" родині. Мовляв, вони у скрутному становищі, і не знають, до кого ще звернутися.
Близькі покійної акторки зробили офіційну заяву, в якій спростували будь-які збори коштів, і закликали не вірити аферистам. "Ніколи Петро не робив і не зробить нічого подібного. Він також не зареєстрований у жодній соцмережі. Будь ласка, будьте пильними! Не переказуйте нікому грошові кошти нібито на допомогу родині", - пишуть вони.
Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Смерть Анастасії Заворотнюк - останні новини:
Раніше преса країни-окупанта опублікувала дані з власних джерел про те, що відбувалося з онкохворою Анастасією Заворотнюк перед смертю.
Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті акторки.
Читайте також:
- Бачила, як згасає Заворотнюк: російська співачка розповіла, як поводилася хвора актриса
- Колишній Анастасії Заворотнюк огидно вчинив, дізнавшись про смерть актриси
- Чоловік присів і плакав: Анастасію Заворотнюк поховали
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред