Не знайшла спокій: на сім'ю Заворотнюк після її смерті накинулися шахраї

Поки рідні покійної артистки вразливі, аферисти вирішили використати їх по максимуму.

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Анастасія Заворотнюк смерть - шахраї від імені чоловіка акторки просять грошей / instagram.com/a_zavorotnyuk

Російська акторка Анастасія Заворотнюк померла в ніч на 30 травня від агресивної форми пухлини мозку, перемогти яку вона намагалася 5 років. 1 червня артистку після пишної церемонії поховали на Троєкуровському кладовищі.

Не встигли близькі Заворотнюк змиритися зі своєю втратою, як їх спіткало нове нещастя. У блозі акторки в Instagram, який веде її сім'я, з'явилося повідомлення, що на смерті Анастасії вирішили нажитися шахраї.

Усім її знайомим нібито від імені вдівця Заворотнюк, фігуриста Петра Чернишова, надійшло повідомлення, в якому він просить "хоч якось допомогти" родині. Мовляв, вони у скрутному становищі, і не знають, до кого ще звернутися.

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Близькі покійної акторки зробили офіційну заяву, в якій спростували будь-які збори коштів, і закликали не вірити аферистам. "Ніколи Петро не робив і не зробить нічого подібного. Він також не зареєстрований у жодній соцмережі. Будь ласка, будьте пильними! Не переказуйте нікому грошові кошти нібито на допомогу родині", - пишуть вони.

Анастасія Заворотнюк смерть - шахраї від імені чоловіка акторки просять грошей / instagram.com/a_zavorotnyuk

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Смерть Анастасії Заворотнюк - останні новини:

Раніше преса країни-окупанта опублікувала дані з власних джерел про те, що відбувалося з онкохворою Анастасією Заворотнюк перед смертю.

Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті акторки.

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