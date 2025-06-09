"Барбі" Ірина Білик зухвало підколола хейтерів: "Втомлена і негарна"

Білик попросила всіх тих, кого не влаштовує її зовнішність, визначитися з позицією.

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Ірина Білик зараз - співачка звернулася до хейтерів / колаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Коротко:

Ірину Білик нерідко критикують за її зовнішній вигляд

Зірка вирішила звернутися до своїх ненависників

Українська співачка Ірина Білик час від часу стає жертвою хейтерів. Їхня головна ціль - зовнішність артистки. Багато хто дорікає їй у "ненатуральності", мовляв Білик стала ледь впізнаваною.

Зазвичай Ірина не реагує на такі повідомлення, проте сьогодні вирішила все ж дати волю емоціям. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала незвичайне фото в "ляльковому" образі.

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"Роблю обличчя - "перероблена". Не роблю - "втомлена та негарна". Ви вже там визначились, ау?" - з емодзі-посмішкою написала Ірина Білик.

Ірина Білик зараз - співачка звернулася до хейтерів / facebook.com/bilyk.iryna

У коментарях зірку підтримали шанувальники. Вони відзначили привабливість співачки, і закликали її не звертати увагу на інтернет-тролів.

У коментарях шанувальники підтримали Ірину Білик / facebook.com/bilyk.iryna

У коментарях шанувальники підтримали Ірину Білик / facebook.com/bilyk.iryna

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Хто така Ірина Білик? Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

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