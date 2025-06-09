Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Барбі" Ірина Білик зухвало підколола хейтерів: "Втомлена і негарна"

Анна Підгорна
9 червня 2025, 18:36
294
Білик попросила всіх тих, кого не влаштовує її зовнішність, визначитися з позицією.
Ірина Білик
Ірина Білик зараз - співачка звернулася до хейтерів / колаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Коротко:

  • Ірину Білик нерідко критикують за її зовнішній вигляд
  • Зірка вирішила звернутися до своїх ненависників

Українська співачка Ірина Білик час від часу стає жертвою хейтерів. Їхня головна ціль - зовнішність артистки. Багато хто дорікає їй у "ненатуральності", мовляв Білик стала ледь впізнаваною.

Зазвичай Ірина не реагує на такі повідомлення, проте сьогодні вирішила все ж дати волю емоціям. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала незвичайне фото в "ляльковому" образі.

відео дня

"Роблю обличчя - "перероблена". Не роблю - "втомлена та негарна". Ви вже там визначились, ау?" - з емодзі-посмішкою написала Ірина Білик.

Ірина Білик
Ірина Білик зараз - співачка звернулася до хейтерів / facebook.com/bilyk.iryna

У коментарях зірку підтримали шанувальники. Вони відзначили привабливість співачки, і закликали її не звертати увагу на інтернет-тролів.

У коментарях шанувальники підтримали Ірину Білик
У коментарях шанувальники підтримали Ірину Білик / facebook.com/bilyk.iryna
У коментарях шанувальники підтримали Ірину Білик
У коментарях шанувальники підтримали Ірину Білик / facebook.com/bilyk.iryna

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український співак Віталій Козловський серйозно травмувався. Інцидент стався з ним під час одного з концертів, і тепер кожен його вихід на сцену загрожує погіршенням ситуації.

Також зірка шоу "Топ-модель по-українськи" і модель Маргарита Верховцева здійснила камінг-аут. У місяць прайду вона розповіла про свою орієнтацію та показала кохану.

Читайте також:

Хто така Ірина Білик?

Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ірина Білик шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україну йде похолодання: де литимуть грозові дощі

В Україну йде похолодання: де литимуть грозові дощі

19:46Синоптик
Вплив республіканців під загрозою: чим небезпечні для Трампа протести в США

Вплив республіканців під загрозою: чим небезпечні для Трампа протести в США

19:10Погляди
Втрата МіГ-31К стала болючою для РФ - в Defense Express вказали на важливий нюанс

Втрата МіГ-31К стала болючою для РФ - в Defense Express вказали на важливий нюанс

18:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Такого не було навіть після війни": ціле місто вийшло на протест через дії РФ

"Такого не було навіть після війни": ціле місто вийшло на протест через дії РФ

Гороскоп на завтра 10 червня: Дівам - велика суперечка, Водоліям - цікава поїздка

Гороскоп на завтра 10 червня: Дівам - велика суперечка, Водоліям - цікава поїздка

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Скільки днів потрібно святкувати Зелені свята: священник відповів

Скільки днів потрібно святкувати Зелені свята: священник відповів

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 червня (оновлюється)

Останні новини

20:23

Буряк виросте великим та соковитим: чим підживити овоч в червні без хімії

19:53

Названо зброю РФ, яка небезпечніша за "Кинджали" та "Калібри": про що йдеться

19:46

В Україну йде похолодання: де литимуть грозові дощі

19:26

Чому синьо-жовтий прапор - руський: історик зробив несподіване відкриттяВідео

19:13

Що не можна робити, щоб уберегти себе від "чорної смуги": прикмети 10 червня

Здатність Росії "воювати вічно" обмежується 2025-2026 роками – економіст НовакЗдатність Росії «воювати вічно» обмежується 2025-2026 роками – економіст Новак
19:10

Чорна смуга закінчується: кому зі знаків зодіаку тиждень готує грандіозні зміни

19:10

Вплив республіканців під загрозою: чим небезпечні для Трампа протести в СШАПогляд

19:06

Запах секонд-хенду зникне миттєво: копійчаний лайфхак із простим розчиномВідео

19:02

Росія під час "удару помсти" скине на нас танки "Армата"!Погляд

Реклама
18:42

Втрата МіГ-31К стала болючою для РФ - в Defense Express вказали на важливий нюанс

18:36

"Барбі" Ірина Білик зухвало підколола хейтерів: "Втомлена і негарна"

18:05

Їх чуємо щодня: оприлюднено перелік слів, яких немає в українській мові

18:03

Фентезі з українським характером: на Fancon 2025 презентували майбутній роман всесвіту "Хроніки Сили" — "Хорт. Перший характерник"

17:50

Загроза оточення Сум: тривожний прогноз британського генерала про наступ РФ

17:47

Чи змогли росіяни вийти на кордон Дніпропетровщини - в ЗСУ зробили заяву

17:46

Помилку роблять майже усі: як правильно смажити яйця на сковорідці

17:37

"У нього побочка": що відбувається з хворим путіністом Кіркоровим

17:35

Барсук Марина Анатоліївна досьє

17:30

Плачуть, обіймаються та радіють: зворушливі кадри повернення захисників з полонуФотоВідео

17:29

Починається нове життя - 4 знакам зодіаку літо принесе магічні зміни

Реклама
17:28

Європейський високопосадовець потрапив під російський обстріл в Україні - деталі

17:01

3 ознаки вказують, що економіка РФ зазнає краху: Новак назвав терміни й умови її падінняВідео

16:59

Долар раптово злетів після мінімуму за 1,5 місяця: яким буде курс з 10 червня

16:57

РФ у 5 разів збільшила темпи виробництва "Шахедів" - ЗМІ

16:53

Не "місто Лева": історик розкрив першу назву Львова та його вік

16:51

Бійка в Білому домі та імпічмент: Маск почав війну проти Трампа, чого чекати Україні

16:47

"Про це не багато говорили": посол Ізраїлю про передачу Україні ЗРК Patriot

16:46

Ворог наближається: в ОВА пояснили, чи може ворог вдарити FPV-дронами по Сумах

16:21

"Я неймовірно пишаюся": Мурат Налчаджиоглу показав доньку, яку важко впізнати

15:56

Ціни злетіли на 21%: популярні молочні продукти б'ють усі рекорди

15:50

Українці збирають ударні дрони в приватних будинках поруч із лінією фронту - El Pais

15:49

"Су-35 навіть не знав, що його атакують": нові деталі про те, як F-16 збив мегалітак Путіна

15:43

"Мамо, я вдома": щемливі кадри дзвінка додому звільненого з полону українцяФото

15:43

"Не в змозі здолати Україну": Орбан несподівано "наїхав" на Росію

15:25

Не українською й не російською: якою мовою говорили в часи Київської Русі

15:14

"Це неможливо": Орбан оскандалився заявою про вступ України до ЄС та НАТО

14:54

Україна та Росія провели новий масштабний обмін полоненими - кого вдалось повернутиФото

14:51

Patriot відпрацював на 100%: полковник ЗСУ розкрив деталі відбиття удару РФ

14:45

Ціни на соняшник різко впали, заводи зупиняються: чи подешевшає олія в Україні

14:35

Де 3 відмінності між літаками: на пошук розгадки дається лише 21 секунда

Реклама
14:15

Скільки днів потрібно святкувати Зелені свята: священник відповівВідео

14:10

Навіщо на автомобілях ззаду клеять знак рибки: секрет розкрито

13:52

Трагедія для ВПК Росії: ЗМІ озвучили можливі масштаби удару по Чебоксарах

13:51

Леся Нікітюк емоційно звернулася до нареченого-військового: "Хочу, щоб вже був нормальним"

13:47

Ракети ЗСУ підірвали ОТРК Іскандер разом із комдивом і офіцерами РФ – журналіст

13:45

Китайський гороскоп на завтра 10 червня: Собакам - образи, Свиням - стрес

13:40

Чому 10 червня не можна скаржитися на долю: яке свято і що не можна робити

13:09

Скільки коштуватиме електроенергія з 1 вересня - українцям назвали тариф

13:03

Настя Каменських показала рідкісне фото своєї 69-річної мами і вразила її виглядом

12:56

РФ запустила близько 500 дронів і ракети: які наслідки масованого удару по Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти