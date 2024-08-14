Не через Кремль і не через позицію: донька Фаріон назвала свою версію вбивства

На сьогодні досі немає чіткої сформованої офіційної версії та мотивів, чому вбили Ірину Фаріон. Однак донька мовознавиці внесла ясність в здогадки суспільства.

https://glavred.net/stars/ne-iz-za-kremlya-i-ne-iz-za-pozicii-doch-farion-nazvala-svoyu-versiyu-ubiystva-10588520.html Посилання скопійоване

Донька Фаріон висловила свою версію вбивства / Колаж: Главред, фото: фейсбук Sofiya Semchyshyn, Вікіпедія

Однією з найпопулярніших розгадок вбивства Ірини Фаріон є проукраїнська позиція Ірини або особиста неприязнь. Однак донька вбитої мовознавиці та політикині Софія Семчишин назвала свою особисту версію.

Власне бачення ситуації вона висловила в інтерв’ю ТСН.

Жінка зазначає, що нині існує кілька версій вбивства Ірини Фаріон — хтось вважає, що у вбивстві мовознавиці є слід Кремля, інші вважають, що її вбили через проукраїнську позицію.

відео дня

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Однак, на переконання Софії Семчишин, причиною вбивства Ірини все ж була її ідейність. Також донька мовознавиці зазначила, що, хто причетний до злочину, повинно все ж встановлювати слідство.

"Дуже класна цитата є, де вона каже: "За 20-30 років мене вже не буде, але мої ідеї житимуть вічно". Насправді її вбили за її ідею, її цінності, за мову. За мову — це зброя. Чий це слід — покаже слідство. Ми всі віримо, що цю справу мусять довести до кінця, тому що цього потребує суспільство. Навіть в час війни всі повинні розуміти, що байдужість людська, вона вбиває чужих людей. Якщо сидить невідома людина впродовж двох тижнів, чому не прийти, не викликати поліцію?" — сказала Софія.

Вбивство Ірини Фаріон Вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика - її поранив невідомий в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї.

О 23:30 за місцевим часом мовознавиця померла в лікарні.

Похорон Ірини Фаріон відбувся 22 липня 2024.

25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка.

Наразі хлопець перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину.

Слідство розглядає дві версії мотивів убивства: "громадська, політична діяльність" і "особиста неприязнь".

Стверджують, що вбивця чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад.

Ірина Фаріон - останні новини

Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон також висловився про ймовірну версію злочину. Він зазначає, що 18-річний В'ячеслав Зінченко приїхав до Львова для зустрічі з друзями і не має стосунку до злочину, а в їхньому будинку ніхто навіть не знав прізвища Фаріон.

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон також назвала свою ймовірну версію злочину. Жінка зазначала, що її син не мав мотивів для вбивства Ірини Фаріон, у нього не було якихось політичних розбіжностей.

Раніше повідомлялося про те, що суд обрав запобіжний захід підозрюваному. В'ячеслава Зінченка утримуватимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Інші цікаві новини по темі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред