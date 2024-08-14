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Не через Кремль і не через позицію: донька Фаріон назвала свою версію вбивства

Даяна Швець
14 серпня 2024, 16:55
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На сьогодні досі немає чіткої сформованої офіційної версії та мотивів, чому вбили Ірину Фаріон. Однак донька мовознавиці внесла ясність в здогадки суспільства.
Донька Фаріон висловила свою версію вбивства
Донька Фаріон висловила свою версію вбивства / Колаж: Главред, фото: фейсбук Sofiya Semchyshyn, Вікіпедія

Однією з найпопулярніших розгадок вбивства Ірини Фаріон є проукраїнська позиція Ірини або особиста неприязнь. Однак донька вбитої мовознавиці та політикині Софія Семчишин назвала свою особисту версію.

Власне бачення ситуації вона висловила в інтерв’ю ТСН.

Жінка зазначає, що нині існує кілька версій вбивства Ірини Фаріон — хтось вважає, що у вбивстві мовознавиці є слід Кремля, інші вважають, що її вбили через проукраїнську позицію.

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Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Однак, на переконання Софії Семчишин, причиною вбивства Ірини все ж була її ідейність. Також донька мовознавиці зазначила, що, хто причетний до злочину, повинно все ж встановлювати слідство.

"Дуже класна цитата є, де вона каже: "За 20-30 років мене вже не буде, але мої ідеї житимуть вічно". Насправді її вбили за її ідею, її цінності, за мову. За мову — це зброя. Чий це слід — покаже слідство. Ми всі віримо, що цю справу мусять довести до кінця, тому що цього потребує суспільство. Навіть в час війни всі повинні розуміти, що байдужість людська, вона вбиває чужих людей. Якщо сидить невідома людина впродовж двох тижнів, чому не прийти, не викликати поліцію?" — сказала Софія.

Вбивство Ірини Фаріон

Вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика - її поранив невідомий в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї.
О 23:30 за місцевим часом мовознавиця померла в лікарні.
Похорон Ірини Фаріон відбувся 22 липня 2024.
25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка.
Наразі хлопець перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину.
Слідство розглядає дві версії мотивів убивства: "громадська, політична діяльність" і "особиста неприязнь".
Стверджують, що вбивця чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад.

Ірина Фаріон - останні новини

Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон також висловився про ймовірну версію злочину. Він зазначає, що 18-річний В'ячеслав Зінченко приїхав до Львова для зустрічі з друзями і не має стосунку до злочину, а в їхньому будинку ніхто навіть не знав прізвища Фаріон.

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон також назвала свою ймовірну версію злочину. Жінка зазначала, що її син не мав мотивів для вбивства Ірини Фаріон, у нього не було якихось політичних розбіжностей.

Раніше повідомлялося про те, що суд обрав запобіжний захід підозрюваному. В'ячеслава Зінченка утримуватимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

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