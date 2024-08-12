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Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон висловився про ймовірну версію злочину

Олексій Тесля
12 серпня 2024, 15:55
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Батько В'ячеслава Зінченка прокоментував нібито знайдену поліцією в їхній квартирі записку сина.
Ірина Фаріон
Батьки В'ячеслава Зінченка прокоментували версію вбивства Ірини Фаріон / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон 18-річний В'ячеслав Зінченко приїхав до Львова для зустрічі з друзями і не має стосунку до злочину, заявили його батьки.

"Повернувся додому і далі вів нормальне, звичайне життя. А це - інша справа і треба шукати справжніх убивць і замовників. Це ніяк не пов'язано з моїм сином. Доказів дійсно немає", - наголосила мати підозрюваного в інтерв'ю 11 каналу.

Батько Зінченка прокоментував нібито знайдену поліцією в їхній квартирі записку сина, в якій він написав, що "приховував це від батьків заради їхньої безпеки".

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"Слідство не розповідало про існування цього листа і тим більше про його зміст. Я був на допиті, і слідчий нічого такого не говорив. Також не показав мені, що він листувався з якимись ультраправими рухами. Цього немає в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Тому взагалі з доказовою базою все дуже сумно", - зазначив він.

Батько Зінченка також стверджує, що в їхньому будинку ніхто навіть не знав прізвища Фаріон.

"Слава до української мови ставився з повагою. Він багато читав, дуже цікавився українським націоналізмом - Степаном Бандерою, Романом Шухевичем, Євгеном Коновальцем. Тому в них із Фаріон, найімовірніше, спільне ставлення до української мови", - додав Федір Зінченко.

Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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Раніше повідомлялося про те, що суд обрав запобіжний захід підозрюваному. В'ячеслава Зінченка утримуватимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Зазначається, що за клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицьким райсудом м. Львів узято під варту 18-річного мешканця м. Дніпро, якого підозрюють в умисному вбивстві громадського діяча, народного депутата України VII скликання Ірини Фаріон.

Раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Ймовірно, убивцею науковця Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

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