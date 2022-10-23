Названа причина смерті Хагріда - шотландського актора Роббі Колтрейна

Чому помер Хагрід у виконанні шотландського актора Роббі Колтрейна / imdb.com

Шотландський актор Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) помер 14 жовтня в Ларберті, в госпіталі Forth Valley Royal. Йому було 72 роки.

Крім відомих ролей у фільмах Черниці в бігах, Золоте око (17-ий фільм бондіани) та Брати Блум, а також серіалах Чорна гадюка і Метод Крекера, Колтрейн прославився роллю Рубеуса Хагріда - напіввелетня-лісничого школи чародійства та чарівництва Хогвартса в кіносазі про Гаррі Поттера.

Через тиждень після його смерті, названа причина відходу Хагріда. Її оприлюднило видання Deadline з посиланням на висновок судмедексперта.

Зірка Гаррі Поттера страждав від поліорганної недостатності, викликаної сепсисом, інфекцією нижніх дихальних шляхів і блокадою серця.

Лікування Колтрейна ускладнювалося діабетом другого типу і ожирінням, яке Хагріду було діагностовано раніше.

Роббі Колтрейн дорожив своєю роллю Рубеуса Хагріда. Актор цінував той вплив, який кіносага про Гаррі Поттера мала на кілька поколінь молодих людей по всьому світу. Хагрід був однією з ключових фігур у становленні та розвитку Хлопчика, який вижив. На початку січня, коли проходили зйомки фільму про фільми про Гаррі Поттера, Колтрейн вимовив пророчі слова: "Мене не стане, а Хагрід буде жити".

Раніше повідомлялося, що дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, актриса, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".

Нагадаємо, на початку серпня померла Нішель Ніколс - американська актриса і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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