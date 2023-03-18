Назаров розсекретив, на чиєму боці Нагієв

Дмитро Назаров сам видав свого колегу, хоч і вирішив викрутитися з ситуації.

Дмитро Назаров / скріншот YouTube

Російський актор Дмитро Назаров, який відкрито виступає проти війни Росії в Україні, несподівано розсекретив іншого російського актора Дмитра Нагієва і видав його позицію щодо України.

Так, за інформацією RG.ru, Назаров називає росіян поверхневим народом. "Це дуже поверхневий народ. Глибинного в ньому немає ні-чо-го", - заявив Назаров. На зауваження про те, що він таким чином характеризує власних глядачів, актор заперечувати не став, заявивши, що "для того і займається професією, щоб перетворити їх з поверхневих в глибинних", - говорить він.

Крім того, актор ненавмисно вивів іншого свого колегу на чисту воду.

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Назаров розповів, що у нього немає конфліктів з колегою по фільму "Кухня" Дмитром Нагієвим. За його словами, актори підтримують спілкування навіть після того, як Назарова звільнили з театру через його позицію щодо України.

На питання журналістки про те, яка позиція Нагієва щодо ситуації, що склалася, актор спробував відповісти ухильно. Однак він все одно проговорився і негласно висловив ставлення свого колеги до повномасштабної війни.

За словами Назарова, він спілкується тільки з двома людьми з проекту "Кухня". "Я не буду говорити, хто. Щоб не накликати на них провладний гнів. Все про себе все знають, і я тепер про них все знаю. Були люди, з якими регулярно листувалися, обмінювалися... Вони живі, вони бояться. Я точно знаю, що вони дотримуються моєї позиції, нашої позиції, але вони бояться", - додає актор.

Зазначимо, раніше російський актор Дмитро Назаров, який був звільнений за відверту критику кривавої путінської влади з МХТ ім. Чехова і продовжує писати антивоєнні вірші та іронічні пісні про бруд і дурість, яку пропагують в РФ, несподівано висловився з приводу донатов на ЗСУ. Про це він повідомив в одному зі своїх інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

Так, за словами Назарова, йому часто пишуть в Instagram з приводу донатів на українську армію. На що актор відповів, що він на це піти не може.

Також стало відомо про те, що акторові відверто погрожують розправою. Так, Дмитро Назаров зізнався, що за останні два місяці отримав масу гнівних повідомлень. У деяких листах йому відверто бажають смерті.

"Коли я публікую вірші проти ботів, вся преса стає на диби і каже, що я образив весь народ. Любі мої, я пишу про ботів, про електронні системи. Я кажу про людей, які пишуть: "Твою дружину треба розстріляти, а тобі проломити основу черепа, коли будеш йти додому. Вбити тебе, розтоптати", — заявив він.

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