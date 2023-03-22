Назар Задніпровський розповів, яким "хорошим росіянам" дав би український паспорт

Зірка "Скаженого весілля" зізнався, кого зі знаменитостей з країни-агресора вважає гідними людьми.

Назар Задніпровський розповів, яким росіянам він би дав паспорт України / скріншот YouTube

Український актор і Народний артист України Назар Задніпровський поділився думкою про колег, які залишилися жити і працювати в країні-агресорі з початком повномасштабної війни в Україні.

Зокрема в інтерв'ю для Слави Дьоміна актор розповів, що вступав у дебати з українською акторкою Галиною Безрук (разом грали в серіалі "Будиночок на щастя") ще в 2018 році. Безрук, яка одружена з росіянином, залишилася в рф, і зараз працює на країну-окупанта, ігноруючи при цьому війну на Батьківщині.

Задніпровський вмовляв актрису забирати сім'ю і переїжджати в Україну, але та постійно відмовлялася через свою позицію, яку вона прикривала амбіціями. "Я їй це говорив ще до війни, до активної фази: "Я їй це казав ще до війни, до активної фази: "Галю, ну зав'язуй, ну. Забирай свого чоловіка-москвича, дитину. Ну будеш тут жити". Ще тоді починалися "тьоркі" через її позицію. Вона мені сказала: "Назаре, робота". Вона акторка м'юзик-холу. І в Москві є м'юзик-хол, а в Україні жодного нема м'юзик-холу, нічого нема для неї. А вона не драматична акторка, вона акторка співу. Вона каже: "От, основна причина – це моя робота. Я просто знаю, що я в Київ приїду і буду безробітна". А там вона на головних ролях в театрі М'юзік-холу", - згадує актор.

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Між тим, Назар Задніпровський все ще впевнений, що хороші росіяни існують. Більше того, він переконаний, що їм варто надати українське громадянство. "Я так думаю, що так як Невзорову, треба українське громадянство давати дуже хорошим, дуже правильним росіянам. Фейгін, Ахеджакова… А їх одиниці. Ви розумієте, на 140 мільйонів 5-10 чоловік хороших. Так що, я думаю, 10 паспортів ми не пошкодуємо і нехай їм буде добре в Україні", - поділився думками артист.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російського коміка Михайла Шаца, який був визнаний в РФ іноземним агентом за висловлювання проти війни в Україні, депортували з Індонезії прямо перед його концертом на Балі.

Також російський актор родом з Вінниці Анатолій Білий, який відкрито засудив війну в Україні, розповів про цькування, яку він переживає через шанувальників "русского мира".

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