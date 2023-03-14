Російський актор, який підтримав Україну, скаржиться на терор з боку "хороших росіян"

Сам актор народився у Вінницькій області і не став замовчувати те, як росіяни вбивають

Анатолій Білий / Instagram

Популярний російський актор театру і кіно Анатолій Білий, який засудив повномасштабну війну терористичної Росії в Україні, назвавши її підлою, неправедною, кривавою і страшною, повідомив про "потоки ненависті", які "хороші росіяни" відправляють йому.

За інформацією пропагандистського ресурсу "Стархіт", актор влаштувався в Ізраїлі і відверто радіє цьому факту. "Зустрічі з новими людьми - відкритими, талановитими. Нові місця. Нові враження. Виставка. Концерт. Зйомки. Виступ. Враження. Такого насиченого життя у мене не було давно. Хочеться зробити в Ізраїлі щось дуже важливе", - говорить він.

Крім того, актор ділиться і тим, що на нього ллються величезні потоки ненависті через те, що він підтримав Україну у війні, яку розв'язала Росія.

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"Відчуваю, що це мій час, коли є досвід, сили і треба знайти можливість зробити велику справу. Весь час одна і та ж думка повертається до мене — тепер з цим жити все життя. З цим пеклом. Відкритий світ і люди, нові відкриття і звершення з одного боку і моторошні потоки ненависті з Росії — з іншого. Гірко. Боляче. Страшно. Іти вперед. Не дивлюся назад. Чого і Вам бажаю", - додав 50-річний актор.

Рішення покинути Росію актор прийняв після ракетних ударів по Вінниці 14 липня, оскільки сам він народився в Брацлаві Вінницької області.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російського коміка Михайла Шаца, який був визнаний в РФ іноземним агентом за висловлювання проти війни в Україні, депортували з Індонезії прямо перед його концертом на Балі.

Артисту неймовірно пощастило, що у нього був паспорт Ізраїлю. Інакше, його б відправили на його терористичну батьківщину, в Росію, де його посадили б у в'язницю, як мінімум на 15 років. Повідомляється, що депортація трапилася через неправильно оформлені документи. "Вся справа в документах. Мовляв, артист повинен був отримати спеціальний дозвіл на концерт в Індонезії. В результаті зірку депортували з країни, зараз він знаходиться в Ізраїлі", - пише ЗМІ.

Крім того, раніше прямо перед концертом в Індонезії, якісь спецслужби затримали російського коміка Михайла Шаца, який був визнаний в РФ іноземним агентом за висловлювання проти війни в Україні.

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