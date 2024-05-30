Справжнє благо для країни: як Заворотнюк відреагувала на перемогу Зеленського

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка померла в ніч на 30 травня 2024 року, ще у 2021 році, свого часу коментувала президентство Володимира Зеленського.
Ще 2019 року Заворотнюк написала на своїй сторінці в Instagram пост, у якому привітала Володимира Зеленського з перемогою.
"Володя, я знаю, який ти невтомний і захоплений трудоголік на майданчику, як ти включаєшся на 100% у кожне завдання, що стоїть перед тобою. Я щиро рада, що ти виходиш на абсолютно новий рівень, що ти вже здобув таку велику і важливу перемогу. Бажаю з усією притаманною тобі енергією, віддачею і правдивістю існувати в цьому новому статусі, стати справжнім благом для своєї країни і народу, який тобі довірився. Успіхів! Вітаю!" - написала тоді актриса на своїй сторінці.
До слова, коментарі до посту актриса закрила.
Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:
Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
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