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Справжнє благо для країни: як Заворотнюк відреагувала на перемогу Зеленського

Олена Кюпелі
30 травня 2024, 18:31
278
Покійна Заворотнюк закрила коментарі до посту про перемогу Зеленського.
Покійна Заворотнюк свого часу вітала Зелінського
Покійна Заворотнюк свого часу вітала Зеленського / Колаж Главред, фото Instagram/ a_zavorotnyuk

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка померла в ніч на 30 травня 2024 року, ще у 2021 році, свого часу коментувала президентство Володимира Зеленського.

Ще 2019 року Заворотнюк написала на своїй сторінці в Instagram пост, у якому привітала Володимира Зеленського з перемогою.

"Володя, я знаю, який ти невтомний і захоплений трудоголік на майданчику, як ти включаєшся на 100% у кожне завдання, що стоїть перед тобою. Я щиро рада, що ти виходиш на абсолютно новий рівень, що ти вже здобув таку велику і важливу перемогу. Бажаю з усією притаманною тобі енергією, віддачею і правдивістю існувати в цьому новому статусі, стати справжнім благом для своєї країни і народу, який тобі довірився. Успіхів! Вітаю!" - написала тоді актриса на своїй сторінці.

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Заворотнюк поздравила Зеленского
Заворотнюк привітала Зеленського / Скриншот Instagram/a_zavorotnyuk

До слова, коментарі до посту актриса закрила.

Хто така Анастасія Заворотнюк?

Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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