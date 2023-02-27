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Поп-діва Адель виходить заміж за свого бойфренда

27 лютого 2023, 23:50
Після двох років відносин з Річем Полом, на пальці Адель нарешті помітили заповітну обручку.
Адель
Адель виходить заміж за Річа Пола - ЗМІ / instagram.com/adele

Британська співачка Адель схоже скоро піде під вінець - принаймні так повідомляє The Daily Mail з посиланням на перевірене джерело. Правда, з заручинами артистку фанати почали вітати ще вчора, після її концерту в Лас-Вегасі.

Адель виклала фотографії з виступу на своїй сторінці в Instagram, і на одному з кадрів шанувальникам вдалося розглянути каблучку значних розмірів на безіменному пальці співачки.

Чутки про те, що вона збирається заміж, стали поширюватися, ледь в ЗМІ з'явилася інформація про те, що вона закрутила роман зі спортивним агентом Річем Полом. Пара познайомилася скоро після завершення шлюборозлучного процесу артистки з її колишнім чоловіком Саймоном Конеккі.

відео дня

Адель і Річ разом з 2021 року. Співачка вже не раз зізнавалася, що відкрита до нового шлюбу і злегка сумує за статусом дружини.

Від попереднього шлюбу вона виховує сина (2012 р.н.), ім'я та обличчя якого досі приховує від преси. Варто відзначити, що відносини Адель і Пола набагато більш публічні, ніж шлюб співачки з Конеккі.

Адель
Адель виходить заміж за Річа Пола - ЗМІ / instagram.com/adele

Раніше стало відомо, що українська акторка, зірка серіалу Папаньки, Ольга Атанасова розлучається з чоловіком - вони з Сергієм розлучилися ще перед війною, але колишній коханий "тягне" з документами.

Також інсайдери поділилися подробицями особистої трагедії в житті Мадонни - від 64-річної співачки втік її молодий коханий. Він знехтував поп-іконою заради молодшої коханки.

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