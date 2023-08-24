Який подарунок: голлівудські зірки вразили знанням української мови

Вірш "Любіть Україну" у виконанні світових знаменитостей зазвучав, як прекрасна ода українській державності.

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Голлівудські зірки привітали Україну з Днем незалежності українською мовою / колаж: Главред, фото : instagram.com/katherynwinnick, instagram.com/mrmarkstrong, instagram.com/lievschreiber

День незалежності України - особливе свято не тільки для кожного українця. За півтора року повномасштабної війни наша країна стала символом благородної боротьби за демократичну свободу і цінності. Їх на благодійній платформі UNITED24 підтримують та популяризують зірки зі світовим ім'ям.

Так до Дня Незалежності на офіційних сторінках організації в соціальних мережах з'явилося незвичайне привітання: голлівудські знаменитості українською мовою розповіли легендарний вірш Володимира Миколайовича Сосюри "Любіть Україну".

Поет через свій твір, написаний в 1944 році, пережив цькування, так як радянська цензура вгледіла в милих кожному українцю рядках "буржуазний націоналізм". Сьогодні ж вірш - квінтесенція любові до України та її народу.

відео дня

Вірш Сосюри прочитали актор Марк Стронг, актори українського походження Лев Шрайбер, Кетрін Винник, Іванна Сахно, Міша Коллінз, історик Тімоті Снайдер, астронавт Скотт Келлі, режисер Мішель Азанавічус, боксер Олександр Усик і футболіст Андрій Шевченко.

Дивіться відеопривітання від всесвітньо відомих знаменитостей з Днем незалежності українською мовою:

Раніше лідер рок-гурту O. Torvald Женя Галич, який зараз служить в ЗСУ, жорстко висловився про чоловіків, які втекли з України під час повномасштабної війни.

Також актор Міша Коллінз загадав незвичайне бажання на свій День народження - українська зірка Надприродного збирає донати на розмінування України.

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