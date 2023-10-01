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Єфросиніна згадала зворушливу історію про те, як її чоловік пішов у ЗСУ

Дмитро Відоменко
1 жовтня 2023, 22:05 оновлено 1 жовтня, 22:06
Українська блогерка та громадська активістка Маша Єфросиніна розповіла, як відреагувала на рішення чоловіка вступити до ЗСУ.
Єфросиніна, Хромаєв
Єфросиніна детально розповіла, як чоловік пояснив їй своє рішення піти в ЗСУ / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська блогерка та світська левиця Маша Єфросиніна розповіла в Instagram, що її чоловік Тимур Хромаєв вирішив вступити до лав ЗСУ, не порадившись при цьому з нею.

"За двадцять років нашого подружнього життя ми, навіть у кризові часи, всі рішення приймали разом. Ніякого рішення щодо нашої сім'ї ми не прийняли з тобою окремо. Крім одного єдиного. Твоє рішення вступити до лав Збройних Сил України. Як я злилася. Як ображалася на тебе, що залишаєш мене саму. З дітьми. З купою величезної проблем і труднощів. Із заробітками. Як страждала, що не порадився зі мною. Як плакала від страху, тому що знаю, що ти тримав зброю, тільки коли водив мене на побачення в тир два десятки років тому", — поділилася Єфросиніна.

Вона також детально розповіла, як чоловік пояснив їй своє рішення:

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"Ти сказав: "Я не можу інакше, Машонок. Я не знаю навіть, як продовжувати жити в Києві, коли наш будинок, наше життя, тебе і наших дітей прийшли знищувати. Я не розумію, що ще зараз може бути для мене важливіше, ніж зробити все, що в моїх силах. Діти колись мене зрозуміють. Ти теж". Тоді я злилася, але всередині насправді пишалася тобою. Боялася за тебе до панічних атак, але не стала вдаватися до маніпуляцій - за двадцять років я вперше відчула, що мені краще просто прийняти твоє рішення. Ти мій захисник. Завше. А зараз ще й усієї країни. Вже більше року мені дуже-дуже паршиво на самоті. Я то багато плачу, то не можу вичавити ні сльозинки, так задавливаю всю біль всередині. Але тепер я точно знаю, що справжні мужність, сила і гідність існують - це ти, Тимур", — написала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше співала у знищеному Маріуполі "Катюшу" Китайська співачка-путіністка назвала українців "нацистами" - Ван-Фан зганьбилася гучною заявою на пропагандистській прес-конференції.

Також стало відомо, що колишня одеситка Регіна Тодоренко, яка під час війни залишилася в РФ, стала ведучою тревел-шоу, в якому вона буде оспівувати країну-окупанта.

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Маша Єфросиніна Тимур Хромаєв новини шоу бізнесу
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