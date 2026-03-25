Знайшов заміну Кеті: у Орландо Блума новий роман

Нова кохана Блума молодша за нього на 21 рік.

https://glavred.net/stars/nashel-zamenu-keti-u-orlando-bluma-novyy-roman-10751678.html Посилання скопійоване

Орландо Блум дружина — хто нова дівчина Орландо Блума

Читайте більше:

Що відомо про особисте життя Орландо Блума

З ким зараз зустрічається актор

Британський актор Орландо Блум з 2010 по 2013 рік був одружений з австралійською моделлю Мірандою Керр. У 2016 році артист почав зустрічатися з американською співачкою Кеті Перрі. Ці стосунки тривали 9 років — до літа 2025 року.

Але довго Орландо холостяком не лишився — зараз йому приписують роман із 28-річною швейцарською моделлю Луїзою Лаеммель. За даними видання The Sun, Блум і його нова кохана минулого тижня разом відпочивали в Цюриху.

відео дня

Орландо і Луїза разом уже кілька місяців і, схоже, по-справжньому насолоджуються товариством одне одного. "Вони стали справжньою маленькою родиною, і Орландо навіть привіз із собою в поїздку свого карликового пуделя Біггі Смоллса", — повідомляє джерело. Пара не проводить разом весь свій вільний час, оскільки Лаеммель живе в Нью-Йорку, а Блум — у Лос-Анджелесі. Проте між закоханими — "справжні іскри".

Орландо Блум, 49, і Луїза Лаеммель, 28, роблять важливий крок у нових стосунках https://t.co/8ZgbTux7Wbpic.twitter.com/oKjKy51ryf — Page Six (@PageSix) 24 березня 2026

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд — останні новини:

Читайте також:

Про персону: Орландо Блум Орландо Блум — британський кіноактор. Став відомим завдяки ролям у кінотрилогії "Володар перснів" (2001, 2002, 2003) та її приквелі "Хоббіт", ролі в історичній драмі та епосі про Третій хрестовий похід Рідлі Скотта "Царство небесне" (2005), пригодницькому фільмі "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" (2003) та його продовженнях "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" (2006), "Пірати Карибського моря: На краю світу" (2007) та "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" (2017), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред