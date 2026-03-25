Знайшов заміну Кеті: у Орландо Блума новий роман

Британський актор Орландо Блум з 2010 по 2013 рік був одружений з австралійською моделлю Мірандою Керр. У 2016 році артист почав зустрічатися з американською співачкою Кеті Перрі. Ці стосунки тривали 9 років — до літа 2025 року.
Але довго Орландо холостяком не лишився — зараз йому приписують роман із 28-річною швейцарською моделлю Луїзою Лаеммель. За даними видання The Sun, Блум і його нова кохана минулого тижня разом відпочивали в Цюриху.
Орландо і Луїза разом уже кілька місяців і, схоже, по-справжньому насолоджуються товариством одне одного. "Вони стали справжньою маленькою родиною, і Орландо навіть привіз із собою в поїздку свого карликового пуделя Біггі Смоллса", — повідомляє джерело. Пара не проводить разом весь свій вільний час, оскільки Лаеммель живе в Нью-Йорку, а Блум — у Лос-Анджелесі. Проте між закоханими — "справжні іскри".
Орландо Блум, 49, і Луїза Лаеммель, 28, роблять важливий крок у нових стосунках https://t.co/8ZgbTux7Wbpic.twitter.com/oKjKy51ryf— Page Six (@PageSix) 24 березня 2026
Про персону: Орландо Блум
Орландо Блум — британський кіноактор. Став відомим завдяки ролям у кінотрилогії "Володар перснів" (2001, 2002, 2003) та її приквелі "Хоббіт", ролі в історичній драмі та епосі про Третій хрестовий похід Рідлі Скотта "Царство небесне" (2005), пригодницькому фільмі "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" (2003) та його продовженнях "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" (2006), "Пірати Карибського моря: На краю світу" (2007) та "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" (2017), повідомляє Вікіпедія.
