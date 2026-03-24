Переплюне маму й сестру: як виглядає молодша донька Беллуччі та Касселя

Леоні Кассель гучно заявила про себе.

Леоні Кассель фото — донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася для глянцю

Моніка Беллуччі та Венсан Кассель оберігали молодшу доньку від публічності

Однак Леоні Кассель вирішила піти слідами старшої сестри

Моніка Беллуччі та Венсан Кассель розлучилися ще у 2013 році, але зірки кіноекранів все ж і сьогодні пов'язані одне з одним. У шлюбі у пари акторів народилися дві доньки — Дева (2004) та Леоні (2010).

Дева Кассель у віці 14 років розпочала кар'єру моделі й успішно її розвиває — вона сяє на подіумах та обкладинках популярних журналів, співпрацює з іменитими брендами й має всі шанси перевершити маму на модній арені. Леоні батьки намагалися оберігати від загальної уваги.

Але Леоні вирішила взяти життя у свої руки. 16-річна дівчина вважає Деву своїм кумиром, тому вирішила піти слідами старшої сестри. Дебют Леоні Кассель вийшов надзвичайно ефектним — від невідомості до обкладинки Vogue Italia. Так весь світ познайомився з нею — не менш харизматичною та привабливою, ніж Дева чи Моніка.

Про персону: Моніка Беллуччі Моніка Беллуччі - італійська актриса і модель. Популярність у кіно їй принесли фільми "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "Чумацьким шляхом", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра"", повідомляє портал "Вікіпедія".

