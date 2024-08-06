Майк Тайсон розповів Ф'юрі, як йому перемогти Усика в реванші

Легендарний боксер Майк Тайсон розповів Тайсону Ф'юрі, як саме йому подолати Усика.

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Майк Тайсон дав рекомендації Ф'юрі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Легендарний боксер та колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон порадив британцю Тайсону Ф'юрі бути більш серйозним у майбутньому бою проти українця Олександра Усика. Про це повідомляє ресурс sport.ua.

Раніше повідомлялось, що реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2021 року.

"Тайсону Ф'юрі треба поставитися до реваншу більш серйозно і він зможе перемогти Усика", - сказав Майк Тайсон. відео дня

Туркі Аль-Шейх, який є саудівським радником, повідомив про те, що бій-реванш між чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Майк Тайсон також сказав, що вважає, що раніше Ф'юрі не достатньо підготувався до бою з Усиком та легковажно поставився до нього, саме тому і програв.

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Також український спортсмен із кульової стрільби Сергій Куліш став одним із переможців у своїй дисципліні під час Олімпіади у Парижі.

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