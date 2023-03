Полунін виклянчив таки собі визнання російського диктатора. Тепер зможе показати свою наколку йому особисто.

Уродженець Херсона, українець, а тепер зрадник і любитель країни-терориста Росії, танцюрист Сергій Полунін таки наридав собі на поблажливість великого терориста всієї планети - президента РФ Володимира Путіна.

Так, артист, який скиглив через те, що його не запросили брати участь у російській військовій вакханалії на Красній площі, нарешті отримав Державну російську (!) нагороду. Зрадник Полунін став лауреатом премії президента для молодих діячів культури 2022 року за "внесок у розвиток та популяризацію вітчизняного хореографічного мистецтва", пише Інтерфакс.

За інформацією видання, вручення премій намічено на 22 березня. Радник президента з культури Володимир Толстой говорив, що терорист Путін планує брати участь у церемонії очно. Однак дата нагородження може бути перенесена, якщо цього вимагатиме графік російського диктатора.

Очевидно, що путінський блазень і балерун буде щасливий отримати нагороду з рук Путіна.

Нагадаємо, раніше танцюрист Сергій Полунін записав відео, в якому розридався через те, що його "батьківщина" (Росія-авт.) вставила йому "ніж у спину" і скасувала його виступ на святі-вакханалії, присвяченому незаконній анексії Херсонської та Запорізької областей України.

Тремтячим голосом танцюрист також згадав інцидент в Узбекистані, з якого все нібито почалося. "Я станцював соло про російських солдатів, про загиблих російських солдатів. Пісня Добра, про те, як ми вдячні їм і обов'язково зустрінемося знову", - розповів культурний терорист. Однак у Ташкенті не зрозуміли любові танцюриста до окупантів. Організатори шоу в Ташкенті зробили йому догану в грубій формі і відмовилися платити добові його команді. До речі, спочатку Полунін повинен був виступити під композицію Take Me To Church ірландського музиканта hozier.

Крім того, раніше керівництво міланського театру "Арчімбольді" вирішило скасувати виступ артиста, балеруна, зрадника України і путінського посіпака Сергія Полуніна.

Рішення скасувати виступи артиста балету Сергія Полуніна "соціальною відповідальністю", коли в умовах війни неможливе проведення запланованих вистав. Якщо перевести російську пропагандистську версію на нормальну мову, то концерти балеруна скасували через зраду, підтримку війни і вбивств своїх мирних співгромадян.

