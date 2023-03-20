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Коп-зрадник влаштовував тортури: деталі ліквідації колаборанта на Херсонщині

20 березня 2023, 13:56
Знищений Сергій Мо**аленко був жителем Нової Каховки і власником місцевої охоронної фірми.
Мо**аленко
На Херсонщині ліквідовано коп-зрадника / gur.gov.ua

Ліквідовано зрадника України Сергія Мо**аленка, який був організатором тортур у Херсонської області.

"Організатор тортур в Херсонській області Сергій Мо**аленко ліквідований днями на тимчасово окупованій території", — повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР зазначають, що зрадник, 1978 року народження, був жителем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми.

відео дня

"Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами і отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями здійснювали нелюдські тортури", — сказано в повідомленні.

Ліквідація Мо**аленка: що відомо

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Херсонської області знищено поліцейського-колаборанта, який перейшов на бік ворога.

В результаті підриву авто був ліквідований так званий командир взводу ППС (патрульно-постової служби) ОМВД Новокаховського міського відділу ГУ МВС окупантів.

Раніше повідомлялося, що в захопленому РФ Криму в результаті успішних дій українських партизан АТЕШ знищено двох офіцерів Росгвардії.

"АТЕШ працює. Мінус два офіцери Росгвардії", - йдеться в Telegram-каналі Аtesh_ua.

Нагадаємо, в районі Красноярська, в ніч на 4 січня партизани зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів РФ.

"Військова розвідка України фіксує активізацію руху Опору в РФ", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте більше:

Херсонська область вибух війна Росії та України
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