Наїв щоки і розплився: у мережі з'явилися нові фото оскандаленого коміка Нурлана Сабурова

Нурлан Сабуров зараз - комік сильно погладшав і виглядає неохайно / Колаж

Російський стендап-комік казахського походження Нурлан Сабуров, після недоречного жарту на тему вбитих рашистами українських жінок, став небажаною персоною в багатьох країнах - від його концертів відмовилися в США і навіть на його батьківщині.

Після цього Сабуров зник з медіапростору - пішов "зализувати рани" після дурного падіння з піку популярності. Рідкісні фотографії коміка з'являються лише на сторінці його дружини Діани в Instagram.

Так на свіжих знімках можна помітити, що Сабуров не тільки не вміє смішно жартувати, але і справлятися зі стресом. Схоже, що він відноситься до того типу особистостей, які заїдають свої проблеми, адже в кадрі він з'явився помітно розповнілим.

Амплуа піджарого саркастичного інтелектуала в бездоганному костюмі, яке, як і сценічну манеру, Сабуров повністю списав з британського коміка Джиммі Карра, оскандалений жартівник проміняв на гладку фігуру і пухкі щоки.

У мережі відзначають, що комік став виглядати неохайно, і тепер його складно впізнати.

Нурлан Сабуров зараз-комік сильно поправився і виглядає неохайно / instagram.com/saburova_diana

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Нагадаємо, в середині квітня Нурлан Сабуров оскандалився в США. Під час виступу до нього підійшла дівчина в білій сукні з червоними плямами, яка символізує вбитих окупантами українок. Комік не знайшов нічого кращого, як сказати: "Вибачте, це місячні?"

Після цього Сабуров поплатився за цинічні жарти про мертвих українців - за його скандальні висловлювання спочатку він позбувся заробітку в Ізраїлі і США, а потім і в його рідному Казахстан.

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