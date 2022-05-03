Сабуров поплатився за жарти про мертвих українок: після "стусана" в Ізраїлі його відшили в рідному Казахстані

Російський стендап-комік Нурлан Сабуров, які раніше дозволив собі скандальне висловлювання про зґвалтованих та вбитих окупантами українців, позбувся заробітку спочатку в Ізраїлі, а тепер і в рідному Казахстані.

Він не зможе виступити у себе на батьківщині. Комік у себе в InstaStories повідомив, що його заплановані виступи в жовтні-листопаді не відбудуться "з незалежних від нього причин".

Сабуров пообіцяв незабаром поділитися подробицями і зазначив, що квитки будуть дійсні на інші дати концертів. Щоправда, коли ці виступи відбудуться, він не уточнив.

читайте такожНурлан Сабуров поплатився за цинічні жарти про мертвих українцівРаніше ми писали, що російський стендап-комік Нурлан Сабуров через півтора місяці війни наважився відповісти на питання, чому мовчить про злочини Росії в Україні.

Український шоумен, музикант і продюсер Олексій "Потап" Потапенко висміяв учасника популярного шоу ЧБД (Що буде далі), коміка Нурлана Сабурова за боягузтво.

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