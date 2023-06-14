Надя Дорофєєва і Міша Кацурін планують одружитися з дня на день - ЗМІ

По мережі стрімко поширюється чутка про те, що зовсім скоро Кацурін і Додо стануть законними подружжям.

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Надя Дорофєєва і Міша Кацурін планують одружитися найближчим часом / колаж: Главред, фото : instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Українська співачка Надя Дорофєєва ще минулого літа підтвердила свої стосунки з музикантом і ресторатором Мішею Кацуріним. Пара була замішана в дивний любовний чотирикутник: дві пари (Дорофєєва і Дантес, Даша і Міша Кацуріни), які багато років дружили сім'ями, практично одночасно оголосили про розлучення і "обмінялися" партнерами.

Принаймні саме так виглядає ситуація на особистому фронті для шанувальників новоутворених пар - Дорофєєвої і Кацуріна, і Кацуріної та Дантеса. Що ж відбувалося з ними насправді, знають лише вони. І так чи інакше всі четверо, здається, абсолютно щасливі в нових стосунках.

І щастя це таке велике, що в світських колах вже стали ходити плітки про те, що зовсім скоро Міша Кацурін і Надя Дорофєєва узаконять свої стосунки.

Наприклад, цими чутками на своєму Telegram- каналі вже поділився фешн-журналіст та ексредактор Elle і Harper's Bazaar Роман Тимофєєв: "#ЧувЧутки що Надя Дорофєєва готується зіграти весілля з Кацуріним у найближчі дні".

У коментарях спільноти вже називають навіть більш конкретну дату - 15 червня. Кацурін і Дорофєєва інформацію залишили без коментаря.

Дивіться інтерв'ю з Надею Дорофєєвою, в якому вона поділилася своїми жалями:

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