Надя Дорофєєва і Міша Кацурін планують одружитися з дня на день - ЗМІ

Українська співачка Надя Дорофєєва ще минулого літа підтвердила свої стосунки з музикантом і ресторатором Мішею Кацуріним. Пара була замішана в дивний любовний чотирикутник: дві пари (Дорофєєва і Дантес, Даша і Міша Кацуріни), які багато років дружили сім'ями, практично одночасно оголосили про розлучення і "обмінялися" партнерами.
Принаймні саме так виглядає ситуація на особистому фронті для шанувальників новоутворених пар - Дорофєєвої і Кацуріна, і Кацуріної та Дантеса. Що ж відбувалося з ними насправді, знають лише вони. І так чи інакше всі четверо, здається, абсолютно щасливі в нових стосунках.
І щастя це таке велике, що в світських колах вже стали ходити плітки про те, що зовсім скоро Міша Кацурін і Надя Дорофєєва узаконять свої стосунки.
Наприклад, цими чутками на своєму Telegram- каналі вже поділився фешн-журналіст та ексредактор Elle і Harper's Bazaar Роман Тимофєєв: "#ЧувЧутки що Надя Дорофєєва готується зіграти весілля з Кацуріним у найближчі дні".
У коментарях спільноти вже називають навіть більш конкретну дату - 15 червня. Кацурін і Дорофєєва інформацію залишили без коментаря.
Дивіться інтерв'ю з Надею Дорофєєвою, в якому вона поділилася своїми жалями:
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