"Я щаслива": Квіткова розкрила подробиці особистого життя після розлучення

Даша Квіткова, тепер офіційно вільна від шлюбних уз, зізналася, якими бачить свої нові стосунки.

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Даша Квіткова розповіла про особисте життя після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова і шоумен Микита Добринін раніше носили горде звання першої пари, яка одружилася за підсумками романтичного реаліті-шоу Холостяк. Однак у січні 2023 року подружжя повідомило про розставання.

Ходить багато чуток про те, чому між Добриніним і Квітковою так швидко зіпсувалися відносини - зовсім недавно вони раділи народженню сина, будували плани на майбутнє і навіть вінчалися. Проте справжня причина відома лише експодружжю.

До слова, одруженими вони залишалися цілих п'ять місяців після того, як оголосили, що більше не разом. Тепер Квіткова повідомила, що офіційно вільна. У зв'язку з цим на своїй сторінці в Instagram вона розкрила шанувальникам справжнє становище на її любовному фронті після розлучення.

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"У мене був публічний досвід (відносин - прим. редактора), і я досі вивожу його наслідки, і буду це робити ще довго, судячи з усього. Тому, навіть якби я була закохана, і навіть якби у мене був чоловік: я б хотіла, щоб це було тим, що залишиться сакральним і особистим до того моменту, поки я не буду впевнена і буду знову готова розповісти вам. Ну і звісно, коли це буде, приховати все на 100% не вийде, я це розумію, але наразі бути відвертою про особисте я не готова (і це не тому, що щастя любить тишу). Я ціную час, який зараз є в моєму житті. Я щаслива - ось це головне. Сама чи ні, то вже не важливо", - повідомляє Даша Квіткова.

Даша Квіткова розповіла про особисте життя після розлучення / instagram.com/kvittkova

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