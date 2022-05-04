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"Треба мати гідність не ганьбити нашу країну": Вітовська-Ванца звернулася до українських біженців

4 травня 2022, 13:24

Актриса попередила, що цим може скористатися Росія.

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Вітовська-Ванца звернулася до українських біженців / скріншот

Українська актриса і волонтер Ірма Вітовська-Ванца звернулася до українських біженців в Італії із закликом не ганьбити Україну.

В ефірі "Радіо НВ" актриса зазначила, що європейці, включаючи жителів Італії, де вона проживає, "втомилися від війни в Україні".

"Вони, треба дякувати Богові, і так переступили через свій комфорт, понабирали наших людей в будинки. І я можу сказати, що їх підштовхнуло до цього. Це те, що мені кажуть італійці, - вони подивилися, що наші чоловіки повертаються воювати. Їх дуже вразило, що чоловіки відправляють дітей з матерями, а самі йдуть воювати, тому що серед біженців з інших країн, на жаль, були одні чоловіки. І вони побачили, що українці дуже європейські", - зазначила артистка.

Багато українських біженців, виїхавши за кордон після нападу РФ на Україну, часто не усвідомлюють, що представляють там свою країну, зазначила актриса. За її словами, українкам варто бути вдячними за притулок.

читайте такожСупер популярний російський артист вирішив допомагати українським біженцям"Треба все-таки тримати удар і мати гідність не ганьбити нашу країну. Навіть якщо у вас закриті логічні зв'язки з приводу того, як все це почалося, то краще мовчати, тому що вам дають притулок. І ви ж не поїхали на територію РФ, а приїхали в Західну Європу", – розповів вона.

Актриса підкреслила, що мова йде про наративи російської пропаганди, які не часто, але транслюють Українки.

Нагадаємо, легендарний британський рок-музикант, колишній лідер групи Black Sabbath Оззі Осборн і його дружина Шерон нададуть українським біженцям свій особняк у Великій Британії.

Також повідомлялося, що в Данії українські біженці влаштували гучну вечірку з танцями та алкоголем. На зухвалу поведінку звернули увагу місцеві волонтери.

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війна в Україні беженцы Ірма Вітовська
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