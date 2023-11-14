Сподіваюся, ви сумували: Гайтана потішила шанувальників новою заявою

Українська співачка Гайтана, яка частково зникла з музичних радарів українців, поділилася новинами щодо своєї музичної кар'єри.
На своїй сторінці в Instagram, Гайтана повідомила, що у неї є важлива новина для її шанувальників.
"З 2003 року я мала честь працювати з Lavina Music. Разом ми зробили багато класної музики і пройшли неймовірний творчий шлях. Сьогодні я відчуваю тільки щиру вдячність і безмежну повагу до всієї команди, яка працювала зі мною всі ці роки", - говорить Гайтана.
На відео - звернення Гайтани до її шанувальників:
Вона також оголосила, що вирішила завершити співпрацю з компанією. За її словами, у Гайтани залишаться всі права на її пісні, альбоми та кліпи.
"Тепер я капітан цього корабля. Тож чекайте нової музики. Сподіваюся, ви сумували. Тому що я дуже. Відчуваю, цей етап буде відмінним. До зустрічі на наступній сторінці моєї музичної історії", - заявила співачка.
Нагадаємо, раніше блогер-скандаліст Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі висунув свою версію того, що відбувається. У згасанні кар'єри співачки він звинувачує її чоловіка, продюсера Олександра Смарта.
Раніше також в соцмережах Гайтана опублікувала відразу два своїх свіжих знімка. На одному вона позує з чоловіком, продюсером Олександром Смартом, і дочкою Сапфір-Ніколь. Мама з малятком зараз носять однакові зачіски - афрокосички.
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