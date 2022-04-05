"На твоїй могилі заспіваємо ми дружно гімн України": Потап "припечатав" пропагандиста Красовського

Любитель спалювати чужі Конституції цього разу вирішив зізнатися у ніжних почуттях до звірів-окупантів.
Український продюсер, шоумен і співак Олексій 'Потап' Потапенко не зміг пройти повз отруйних інсинуацій, які дозволив собі путінський пропагандист Артем Красовський.
До початку активних військових дій в Україні, російський журналіст запропонував спалити Конституцію України на Хрещатику, тепер же він вибухнув тирадою про те, як пишається рашистськими вояками, які сіють хаос і руйнування серед мирного населення України.
Потап опустив путінського прихвостня на землю. Продюсер припустив, що Красовському не дозволяє об'єктивно оцінити звірства окупантів на території України його стан здоров'я, а також його сексуальний потяг до лідера РФ.
"Антошка Антошка
ВиЧ разъедает мозг ваш понемножку
А мародерам и убийцам из России Вашей
Скатертью дорожка
Антошка ты сам уже герой минувших дней
Как твой Верховный лидер
Ты теперь Верховный гей
Мы знаем что тебя не будут мучать
Убийства в Ирпене и Буче
Не выносимо тебе знать что украинский наш Херсон
Антошка ты такой Антон
Если насильники -твои герои
То я за дни твои Антошенька спокоен
В России всегда знали до конца
Каково гею бы снискать конца
Антошка на твоей могиле
Споем мы дружно гимн Украины
Станцуем вместе и не раз
Ведь ты не гей ты чистый [неценз.]", - такий вірш Потап адресував Красовському. Артист виклав його текст на своїй сторінці в Instagram, а також особисто продекламував на камеру.
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Раніше Потап відповів "російському Патріоту" Безрукову, який на підтримку російської військової агресії зачитав вірш Пушкіна, їдким віршем власного твору.
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