"На твоїй могилі заспіваємо ми дружно гімн України": Потап "припечатав" пропагандиста Красовського

Потап відповів рашистському пропагандистові Красовському на його промову на підтримку армії вбивць з РФ / instagram.com/realpotap

Український продюсер, шоумен і співак Олексій 'Потап' Потапенко не зміг пройти повз отруйних інсинуацій, які дозволив собі путінський пропагандист Артем Красовський.

До початку активних військових дій в Україні, російський журналіст запропонував спалити Конституцію України на Хрещатику, тепер же він вибухнув тирадою про те, як пишається рашистськими вояками, які сіють хаос і руйнування серед мирного населення України.

Потап опустив путінського прихвостня на землю. Продюсер припустив, що Красовському не дозволяє об'єктивно оцінити звірства окупантів на території України його стан здоров'я, а також його сексуальний потяг до лідера РФ.

"Антошка Антошка

ВиЧ разъедает мозг ваш понемножку

А мародерам и убийцам из России Вашей

Скатертью дорожка

Антошка ты сам уже герой минувших дней

Как твой Верховный лидер

Ты теперь Верховный гей

Мы знаем что тебя не будут мучать

Убийства в Ирпене и Буче

Не выносимо тебе знать что украинский наш Херсон

Антошка ты такой Антон

Если насильники -твои герои

То я за дни твои Антошенька спокоен

В России всегда знали до конца

Каково гею бы снискать конца

Антошка на твоей могиле

Споем мы дружно гимн Украины

Станцуем вместе и не раз

Ведь ты не гей ты чистый [неценз.]", - такий вірш Потап адресував Красовському. Артист виклав його текст на своїй сторінці в Instagram, а також особисто продекламував на камеру.

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Раніше Потап відповів "російському Патріоту" Безрукову, який на підтримку російської військової агресії зачитав вірш Пушкіна, їдким віршем власного твору.

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