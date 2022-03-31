Потап дотепно відповів на погрози з боку РФ: "Шановні шантажисти! Станьте в чергу!"

Потап відповів на шантаж з боку РФ / instagram.com/realpotap

Український продюсер, шоумен і співак Олексій 'Потап' Потапенко продовжує відбивати атаки і нападки російських пропагандистів з властивою йому дотепністю.

Артист показав скрін повідомлення, яке було відправлено йому з російського номера. Воно містило погрози на адресу Потапа, але замість страху викликало у нього лише сміх. На обіцянку "швидкої розплати всім українським неонацистам", до числа яких був віднесений і музикант, він просто відповів, щоб ті, хто пише подібні повідомлення, ставали в чергу.

У підписі до фото Потапенко додав коротку інструкцію про те, як правильно шантажувати українських знаменитостей, зокрема його особисто, щоб всім заощадити час.

"Дорогі Шантажисти! У мене до Вас кілька пропозицій! Не зрозумійте перекручено, але! Раз вже ви шантажуєте мене і погрожуєте, спробуйте робити це не з російських номерів телефонів, друге - якщо не вдається відправити з українського, то хоча б пишіть українською. Якщо не виходить ні те, ні інше, то прошу вас використовувати правильний прапор і символіку - у вашому випадку підійде російський прапор та фашистська свастика",- запропонував Потап.

Також шоумен вибачився, що не може блискавично реагувати на всі випадки шантажу, які адресовані особисто йому: "Вибачте але вам доведеться почекати, по-перше я дуже зайнятий, як і всі мої друзі націоналісти, а таких більше 40 мільйонів тим, що ми боремося з вашими окупантами-фашистами, а по-друге вас дуже багато, не могли б ви самоорганізуватися і стати в чергу, Щиро дякую за розуміння! СЛАВА УКРАЇНІ!"

Потап відповів на шантаж з боку РФ / instagram.com/realpotap

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Раніше Потап відповів "російському Патріоту" Безрукову, який на підтримку російської військової агресії зачитав вірш Пушкіна, їдким віршем власного авторства.

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