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"Це чесно": Дурнєв розкрив подробиці розставання Дорофєєвої і Дантеса

30 березня 2022, 12:03

Близький друг вже колишньої пари прокоментував їх рішення.

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Дурнєв розкрив подробиці розставання Дорофєєвої і Дантеса / соцмережі

Українська співачка Надя Дорофєєва і співак Володимир Дантес шокували фанатів новиною про розставання. Їх спільний друг Олексій Дурнєв висловився про рішення пари.

Блогер дізнався про розставання своїх українських артистів за два дні до того, як вони повідомили цю новину публічно, зізнався він у програмі "ЖВЛ".

"Це була несподіванка. Як це було? Я його запитую: "Як там Надя? Як її настрій?" Він каже: "все нормально, але вона не зі мною. Ми розлучилися", - розповів Дурнєв.

Він не уточнював у свого друга, що стало причиною їх розставання з Дорофєєвою.

читайте також"Забули, що їх там ненавидять": Дурнєв показав "привітний" прийом росіян-втікачів у Грузії"Розлучилися - добре. На щастя. Вони дорослі люди. Якщо розійшлися - значить, так повинно бути. Ну, що робити? Я не знаю, може, вже любові немає або щось таке? Навіщо під впливом аудиторії демонструвати якусь любов, якщо її немає. Це чесно", - зазначив він.

Нагадаємо, про розставання зоряної пари стало відомо 18 березня. Історія Дорофєєвої і Дантеса почалася 5 серпня 2011, а закінчилася на початку лютого 2022 року.

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Надя Дорофєєва Володимир Дантес Олексій Дурнєв
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