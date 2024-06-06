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На тлі онкології: інсайдери розповіли, як змінилися стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Олена Кюпелі
6 червня 2024, 13:00
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Принц Вільям намагається підтримувати Кейт Міддлтон під час важкого для неї періоду.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон стала близька до принца "як ніколи"/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Вільям і Кейт Міддлтон тримаються разом і цей важкий час тільки зблизив пару.

Повідомляється, що Вільям виявився "скелею" для Міддлтон, оскільки вона проходить профілактичне лікування від раку. Тепер, коли члени королівської сім'ї скасували більшість заходів до 4 липня через вибори, у пари з'явилося ще більше часу, щоб провести разом.

Джерело повідомило Us Weekly, що коротка перерва дала змогу Вільяму побути вдома з Кейт, зробивши їх "ближчими, ніж будь-коли".

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"Оголошення про те, що члени королівської сім'ї не зможуть так багато працювати, було несподіваним, але воно дозволить Кейт і Вільяму проводити більше часу разом", - сказав інсайдер. "Вони возз'єдналися і стали ближчими, ніж будь-коли", - додав він.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Міддлтон також почувається краще і використовує свою знову знайдену енергію, щоб проводити більше часу зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. "Кейт почувається досить сильною, щоб активно займатися дітьми", - додало джерело.

Кейт Міддлтон - останні новини за темою

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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